今日新聞8分鐘︱港深公路城巴撼警車　警跳橋｜元朗小巴陷火海

警總外Tesla撞到的士炒起 Tesla司機涉醉駕被捕 目擊者︰嚇X死

灣仔發生醉駕車禍。網上流傳一條「車cam」影片，顯示車輛沿告士打道往中環方向行駛，途經近灣仔警察總部時，一輛Tesla高速駛至，從後猛撞一輛的士，的士被撞到一度炒起，零件頓時四散，的士和Tesla前後停在左二線和左三線，有兩人從Tesla下車。

失蹤老翁多處受傷倒臥域多利道礁石 警與消防潮漲前合力營救

警方於今日（6日）中午接報，一名老翁離家後不知所終，由於他患有腦退化症，需按時食藥，身上亦未有攜帶手機、金錢或身份證明文件，家人非常焦急。

港深西部公路警車助故障城巴 另1城巴直撞多傷 1警跳橋保命重創

港深西部公路發生嚴重車禍。今日（6日）下午約5時24分，港深西部公路往深圳灣方向近廈村路、新圍污水處理廠對開4車相撞，涉及兩輛城巴、一輛警車及一輛的士。據了解，意外中共6男4女受傷，包括一名警員嚴重受傷，由救護車急送屯門醫院搶救。多輛救護車到場救援。

元朗公路小巴陷火海燒剩支架 17人逃生 司機救火：噴晒都救唔熄

今日（7日）早上6時31分，元朗公路往屯門方向近丹桂村，一輛專線小巴突然冒煙起火。車上12男5女安全疏散，惟火勢迅速蔓延，全車陷入火海。消防到場撲救，14分鐘後將火救熄，事件中無人受傷，救護車在場戒備，乘客事後轉乘另一輛小巴離開。

蔡天鳳前家姑案 被告爆其子與蔡仍很好 更一同向蔡的丈夫攞著數

名媛蔡天鳳（Abby Choi）前家姑李瑞香涉阻警查其子鄺港智案，今（6日）在區域法院續審，李瑞香繼續自辯，並就她曾向前親家張燕花自稱「身有屎」解釋。李稱其子鄺港智和蔡天鳳分開後，兩人關係仍然很好，且有一同向蔡第二任丈夫譚方駿「攞著數」，如蔡帶譚賭錢，蔡可收到佣金，鄺則會配合。法官不禁問這屬蔡和鄺的事，為何李自覺「身有屎」？李回應說：「我個仔咁樣，你唔覺得係我身在屎？」李又稱，認為這屬醜事不想提及。控方下周一將會盤問李。

特朗普：不排除終止馬斯克與政府間的合約 馬斯克反促成立新政黨

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前與Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）鬧翻，他於6月6日在總統專機上仍不忘提點此事，指會考慮一切事宜，表示不排除終止馬斯克與政府間的合約。

特朗普：美中6.9舉行貿易談判 強調中國擬取消稀土出口限制

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五（6月6日）在旗下社交平台TruthSocial發文，指美國代表團與中國代表團於下周一（6月9日）在英國倫敦會面，就貿易協議進行磋商，他稍晚在總統專機上強調美國與中國的協議談判取得很大進展，直言中國國家主席習近平已同意取消對美出口稀土的限制。

泰國大象當眾「爆竊」便利店 頭抵天花大歎零食後離去｜有片

泰國近日網上瘋傳一段影片，顯示周一（6月3日）凌晨3時有隻野生大象闖入呵叻府巴沖縣（Pak Chong）一間便利店，腦袋擦過天花板、無視店內眾人並吃下貨架上許多米餅、雞蛋後才欣然離去。泰媒表示，該大象2年前亦「光顧」過當地一間餐廳。