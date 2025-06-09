防止躺平申公屋｜黃碧如倡檢視入息限額計算　豁免計單次合理收入

現時輪候公屋人士有入息及資產限額，不過，社會聲音質疑過緊，令年輕人「躺平」避免超額。房委會今日召開周年特別公開會議，其中資助房屋小組委員會主席黃碧如建議房委會，考慮完善現行以住屋開支為基礎計算入息限額的方法，及考慮豁免計算真確且合理的一次收入，避免有輪候人士因擔心超過入息限額而躺平。



政府預計未來10年，將興建30.8萬個公營房屋單位。啟德一帶正興建居屋、簡約公屋和公屋，是市區主要公營房屋供應地。(盧翊銘攝）

政府預計未來10年，將興建30.8萬個公營房屋單位。啟德一帶正興建居屋、簡約公屋和公屋，是市區主要公營房屋供應地。(盧翊銘攝）

政府預計未來10年，將興建30.8萬個公營房屋單位。啟德一帶正興建居屋、簡約公屋和公屋，是市區主要公營房屋供應地。(盧翊銘攝）

+ 2

黃碧如：近月報道多個申請人因擔心喪失輪候資格「躺平」

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如今日在周年特別公開會議上指，公屋是珍貴的社會資源，申請人必須通過嚴格的資產及入息審查，雖然房委會會每年按經濟情況調整限額，但難免會有申請人在輪候期間，因入息稍增，而超出入息限額，喪失輪候資格。

她引述傳媒近月報道多個申請人因擔心喪失輪候資格「躺平」的例子，包括有申請者在計算獎金、花紅後，平均月入僅較限額超出數百元，即使過往數年月入均低於限額，亦被取消輪候資格；有申請者因擔心家庭收入超標而辭職，打算獲派單位後才重新投入職場。亦有家庭申請人在子女畢業前，放棄工作，或鼓勵子女進修或參加無薪體驗活動。

皇后山邨及山麗苑早前爆出食水含瀝青風波，房屋局局長何永賢今日在房委會特別周年大會開始前主動提及事件，並指署會繼續緊密留意及跟進事件，期望可以令市民盡快可以安心使用食水。（林遠航攝）

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如建議房委會，考慮完善現行以住屋開支為基礎計算入息限額的方法，及考慮豁免計算真確且合理的一次收入。（資料圖片／廖雁雄攝）

黃碧如：為輕微超出入息限額的申請人多走一步

黃碧如認為上述情況顯示入息限額，無意中導致市民壓抑工作意欲及向上流動，對香港經濟及人力資源都造成負面影響。

她建議房委會為輕微超出入息限額的申請人多走一步，在不影響公屋輪候時間的的前提下，考慮完善現行以住屋開支為基礎計算入息限額的方法，及考慮豁免計算真確且合理的單次收入。

何永賢指屋署在得悉事件後，已立即在屋邨及屋苑加裝高密度濾網，水質已有大幅改善。（林遠航攝）

房委會主席、房屋局局長何永賢回應指，未來數年會有不少居屋落成，如何鼓勵房屋階梯流動，令住戶向資助房屋邁進，是很好的議題。房屋署會吸收其建議，在下一次大會作回應。