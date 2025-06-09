防止躺平申公屋｜黃碧如倡檢視入息限額計算 豁免計單次合理收入
撰文：林遠航
出版：更新：
現時輪候公屋人士有入息及資產限額，不過，社會聲音質疑過緊，令年輕人「躺平」避免超額。房委會今日召開周年特別公開會議，其中資助房屋小組委員會主席黃碧如建議房委會，考慮完善現行以住屋開支為基礎計算入息限額的方法，及考慮豁免計算真確且合理的一次收入，避免有輪候人士因擔心超過入息限額而躺平。
+2
黃碧如：近月報道多個申請人因擔心喪失輪候資格「躺平」
房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如今日在周年特別公開會議上指，公屋是珍貴的社會資源，申請人必須通過嚴格的資產及入息審查，雖然房委會會每年按經濟情況調整限額，但難免會有申請人在輪候期間，因入息稍增，而超出入息限額，喪失輪候資格。
她引述傳媒近月報道多個申請人因擔心喪失輪候資格「躺平」的例子，包括有申請者在計算獎金、花紅後，平均月入僅較限額超出數百元，即使過往數年月入均低於限額，亦被取消輪候資格；有申請者因擔心家庭收入超標而辭職，打算獲派單位後才重新投入職場。亦有家庭申請人在子女畢業前，放棄工作，或鼓勵子女進修或參加無薪體驗活動。
黃碧如：為輕微超出入息限額的申請人多走一步
黃碧如認為上述情況顯示入息限額，無意中導致市民壓抑工作意欲及向上流動，對香港經濟及人力資源都造成負面影響。
她建議房委會為輕微超出入息限額的申請人多走一步，在不影響公屋輪候時間的的前提下，考慮完善現行以住屋開支為基礎計算入息限額的方法，及考慮豁免計算真確且合理的單次收入。
房委會主席、房屋局局長何永賢回應指，未來數年會有不少居屋落成，如何鼓勵房屋階梯流動，令住戶向資助房屋邁進，是很好的議題。房屋署會吸收其建議，在下一次大會作回應。
皇后山邨瀝青食水｜何永賢稱加裝濾網後水質改善 冀市民盡快安心羅淑佩專訪｜年輕人輪公屋不等同「躺平」 抽查證有繼續上游公屋躺平論是偽命題公屋申請被DQ！58歲單身港男呻入息超額$210 網民敎路2招過關公屋富戶│入息超額將交2.5倍租 近60歲住戶呻貴：退休定交貴租？公屋富戶│2人家庭月入$6.18萬「砸界」3倍入息 寧減薪避加租慳錢