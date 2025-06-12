耆樂警訊「老友記」演話劇、讀訓練課程　教同輩免受詐騙

耆樂警訊於2014年成立，71歲的謝少明從2017年起加入耆樂警訊，他認為耆樂警訊能夠使他發揮所長，創造自己人生的另一高峰。為提高長者的防騙意識，耆樂警訊將於稍後推出防罪防騙話劇，謝少明亦是防騙話劇演出的一員，以話劇形式去帶出更多的防騙資訊。



另有「老友記」參與多個訓練課程，自己消化防騙內容後，以便在探訪活動中教導其餘獨居長者，提高他們防騙意識。



耆樂警訊目的是加強警方和長者社群的溝通以及與長者建立滅罪伙伴關係、宣揚防罪、防騙及道路安全意識等。（李慧熒攝）

55歲或以上人士即可加入耆樂警訊，計劃目的是加強警方和長者社群的溝通以及與長者建立滅罪伙伴關係、宣揚防罪、防騙及道路安全意識等。一眾耆樂警訊的成員會積極參與活動，發揮助己助人的精神，令成員在自己學習的同時可以幫助到別人。

耆樂警訊將於稍後推出防罪防騙話劇，謝少明說，參與話劇可令大家退休後再追夢，可以發揮自己所長，創造人生的另一高峰。在長者再追夢的同時，他們可以透過以話劇形式去帶出更多的防騙資訊。在舞台上他們會展示現在和以往的詐騙手法和模式，觀眾在看得開心的同時又可以「看得入心」。

謝少明希望觀眾在欣賞防騙舞台劇時可看得開心、「看得入心」。（李慧熒攝）

在面對日新月異的詐騙手法時，一眾耆樂警訊的會員都有辦法提防。75歲的余藹倩從2014年耆樂警訊成立以來便加入成員，見證過多種詐騙手法，但她都能夠教導其他「老友記」防騙知識。由以往的祈福黨詐騙，再到現時的電話詐騙，手法多變，提防的方法都跟以往不一樣。

因此余婆婆會參與多個訓練課程，自己消化防騙內容後，便在探訪活動中教導其餘獨居長者，提高其餘「老友記」防騙意識。

余藹倩在訓練後會先自己消化防騙手法，再教導給其他「老友記」。（李慧熒攝）

更有耆樂警訊的會員指耆樂警訊的身份便自已更有使命感，在幫助其他人的同時亦可以幫助自己去成長。69歲的伍少梅在2022年加入耆樂警訊，年資雖較短，但她仍然認為耆樂警訊的活動能令她「開心咗、健康咗」。在學習和玩樂的同時又可以認識到更多的新朋友，而她身邊的朋友亦認為耆樂警訊的活動有意義而跟隨她入會。

伍少梅在參與活動會令自己更開心、更健康，更成為全運會義工。（李慧熒攝）

以上三位耆樂警訊的會員都會於6月13日舉行的耆樂警訊週年大會獲頒「最活躍耆樂會員」以及「最佳耆樂隊長」，屆時將會向逾40名傑出耆樂警訊會員頒發以上兩項獎項，以表揚他們積極參與活動，實踐「助己助人」的耆樂精神。

三位耆樂警訊成員將於6月13日的周年大會獲頒「最活躍耆樂會員」以及「最佳耆樂隊長」。（李慧熒攝）

耆樂警訊現時有逾18,000會員，亦會於6月起推出「PALS老友記」四大主題，使「耆樂精神」能更深入民心。四大主題分別為助人、防罪、助己以及安全，耆樂警訊會就不同主題舉辦不同活動。而耆樂警訊的會員在完成相關訓練課程後會獲頒「隊長」資格，協助警區舉辦宣傳活動，例如是耆樂探訪隊長會向區內長者推廣防罪防騙信息。