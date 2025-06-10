亞洲盃外圍賽｜球迷開賽前到零售館用餐　居民指人流較平日多10%

香港足球代表隊今晚（10日）8時，在啟德主場館出戰亞洲盃外圍賽對印度，不少球迷入場前到附近的啟德零售館用膳。



有位於零售館的餐廳負責人稱，是日晚市的人流與平日周末相若，未有特別旺場；亦有居於附近市民稱，是日啟德零售館的人流較平日周末多10至20%，餐廳上菜的速度較平日慢約15分鐘，但認為情況屬預料之內。



香港足球代表隊將於今日（10日）晚上8時，在啟德主場館出戰亞洲盃外圍賽對印度，吸引不少港隊球迷。（夏家朗攝）

不願上鏡的台式餐廳「鐵牛」負責人范小姐說，是日餐廳晚市的人流與平日周末差不多，「都係得晚市比較多人，午市或者下午茶時段都係冇乜人流。」她說，餐廳人流始於下午約5時30分，並於晚上約7時開始散去。她續指，餐廳於最旺場的時候，一位客人需排隊輪候約15至30分鐘，與平日假期時相若。

晚上約7時30分，不少在啟德零售館內用過餐的球迷準備到主場館看比賽。（董素琛攝）

不願上鏡的台式餐廳「鐵牛」負責人范小姐說，今天餐廳晚市的人流與平日周末相近。（董素琛攝）

球迷陳先生與朋友於晚上約7時30分，於餐廳The Pantry Club用過的餐後，出發到主場館看比賽。居於附近的他稱，是日啟德零售館的人流較平日周末多10至20%，認為屬預料之內，「啲人都喺度食嘢先過去球場」。

香港足球代表隊將於今日（10日）晚上8時，在啟德主場館出戰亞洲盃外圍賽對印度，吸引不少港隊球迷。（夏家朗攝）

陳先生又稱，是日餐廳上菜的速度較平日慢約15分鐘，但他認為情況可以接受，「都OK嘅（同朋友）傾吓偈咁樣」。他說自己已支持港隊足球10年以上時間，「始終都係香港人呀嘛」。不過，他對港隊能在今晚的賽事獲勝不抱期望，認為港隊的排名始終較低，「不嬲香港隊踢開都係比較穩守突擊，曼聯果場我都有睇，咁佢哋個進攻都唔係咁理想」。

晚上約7時30分，大部分在啟德零售館內的餐廳未有出現人龍，亦未有坐滿。（董素琛攝）

晚上約7時30分，大部分在啟德零售館內的餐廳未有出現人龍，亦未有坐滿。（董素琛攝）

另一市民黃先生，與朋友於晚上約7時30分，到餐廳四寶食堂購買三文治及面包，打算用餐後到主場館看比賽。他稱，啟德零售館內的食肆「驟眼睇都算多人」，但未有滿座，又指自己購買食物時亦不用排隊等待。

香港足球代表隊將於今日（10日）晚上8時，在啟德主場館出戰亞洲盃外圍賽對印度，吸引不少港隊球迷。（夏家朗攝）

黃先生平日間中會看足球比賽，他對港隊能於今晚的比賽中獲勝有信心，認為港隊訓練充足，「之前嗰幾場都踢得幾好」。