蝴蝶風球.天氣｜天文台：星期六日父親節初時風勢大　間中大驟雨

【天文台/香港天文台/天氣/天氣預報/天氣報告/香港天氣/風球打風／HKO／移動路徑／蝴蝶／颱風/熱帶氣旋】天文台表示，一號戒備信號會在今日(13日)大部分時間維持。預測本港地區大大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約31度。吹和緩至清勁東至東南風，稍後離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。展望明日(14日) 至星期日(15日)父親節，初時風勢頗大，間中有大驟雨，海有湧浪。下周初天氣仍然不穩定。



天文台指出，熱帶氣旋蝴蝶會在今日掠過海南島西部，隨後移向北部灣至雷州半島。未來一兩日廣東沿岸會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪。隨著蝴蝶移入內陸，廣東沿岸受活躍偏南氣流及高空擾動影響，下周初至中期間中仍有大驟雨及雷暴。預料高空擾動會在下周後期逐漸遠離，廣東沿岸驟雨減少，天氣炎熱。



一號風球帶來不穩天氣，6月12日有內地旅客於驟雨過後，在海邊開心擺甫士「打卡」。(梁鵬威攝)

天文台預測本港今日(13日)間中有狂風驟雨及幾陣雷暴。(香港01記者攝)

天文台指出，熱帶氣旋蝴蝶會在今日(13日) 掠過海南島西部，隨後移向北部灣至雷州半島。未來一兩日廣東沿岸會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪。隨著蝴蝶移入內陸，廣東沿岸受活躍偏南氣流及高空擾動影響，下周初至中期間中仍有大驟雨及雷暴。預料高空擾動會在下周後期逐漸遠離，廣東沿岸驟雨減少，天氣炎熱。

一號風球帶來不穩天氣，本港地區會有幾陣狂風驟雨及雷暴。(梁鵬威攝)

▼6月12日一號風球下 天文台預測本港地區會有幾陣狂風驟雨及雷暴▼



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圖為天文台今早(13日) 8時35分更新未來九天天氣預報。(天文台網頁)

星期六、日高地吹強風8級 有狂風驟雨雷暴

天文台九天天氣預報顯示，今日(13日)為「黑色星期五」吹東至東南風4至5級，稍後離岸及高地間中6級。有狂風驟雨及雷暴，日間短暫時間有陽光。海有湧浪。氣温介乎26至31度。明日(14日)吹南風5級，離岸間中6級，稍後高地達8級。多雲，仍有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。氣温介乎26至29度。

周日(15日)為父親節，當日初時有狂風大驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大。稍後雨勢逐漸減少。吹南至西南風4至5級，離岸間中6級，初時高地達8級，氣温介乎27至30度。

6及7級為強風，屬3號風球風力。

高空擾動下周後遠離 料天氣炎熱

下周一(16日)及下周二(17日) 風勢稍降，下周一吹西南風4級，初時離岸5級。下周二吹南至西南風3至4級。兩天均有雷暴及間中有驟雨。下周二初時雨勢有時頗大。兩日的氣温料介乎26至29度。

下周三(18日)至下周六(21日) ，天氣再度炎熱，最高氣温達30至32 度。最低介乎27，28度。部分時間有陽光。下周三至下周五仍有驟雨。

▼6月10日極端酷熱 天文台總部下午錄得35.6度▼

