蝴蝶風球｜正午12時至下午2時間改發3號風球　天文台：風力會增強

【天文台/香港天文台/天氣/天氣預報/天氣報告/香港天氣/風球打風／HKO／移動路徑／蝴蝶／颱風/熱帶氣旋】過去數小時，蝴蝶採取東北偏北路徑橫過北部灣，其外圍環流為廣東沿岸帶來狂風驟雨。天文台預料蝴蝶會在今日日間於雷州半島登陸，隨後會橫過廣東及廣西交界一帶。



天文台預料與蝴蝶相關的強風區會逐漸普遍影響珠江口一帶，今日稍後本港風力會增強，高地達烈風程度。天文台會在今日正午12時至下午2時之間改發三號強風信號。



隨著蝴蝶進一步移入內陸並減弱，預料本港風力會在明日稍後逐步緩和。 天文台指，雖然星期一及星期二蝴蝶已遠離及消散，但活躍西南氣流會為廣東沿岸帶來大驟雨，建議市民請保持警惕。海面有湧浪，市民請遠離岸邊並停止所有水上活動。



6月13日維持一號戒備信號，本港間中有狂風驟雨及雷暴。下午尖沙咀星光大道有驟雨，遊客都持傘觀光。(夏家朗攝)

6月13日維持一號戒備信號，尖沙咀星光大道間中有狂風驟雨。(夏家朗攝)

6月13日維持一號戒備信號，尖沙咀間中有狂風驟雨，有旅客雨傘被風吹翻。(夏家朗攝)

天文台預測本港今日(13日)大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。圖為大澳天氣情況。(香港01記者攝)

天文台指出，熱帶氣旋蝴蝶會在今日(13日) 掠過海南島西部，隨後移向北部灣至雷州半島。未來一兩日廣東沿岸會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪。隨著蝴蝶移入內陸，廣東沿岸受活躍偏南氣流及高空擾動影響，下周初至中期間中仍有大驟雨及雷暴。預料高空擾動會在下周後期逐漸遠離，廣東沿岸驟雨減少，天氣炎熱。

一號風球帶來不穩天氣，本港地區有幾陣狂風驟雨及雷暴。(梁鵬威攝)

▼6月12日一號風球下 天文台預測本港地區會有幾陣狂風驟雨及雷暴▼



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圖為天文台今(13日)上午11時30分更新未來九天天氣預報。(天文台網頁)

星期六、日高地吹強風8級 屬3號風球風力

天文台九天天氣預報顯示，明日(14日)吹南至南風5級，離岸間中6級，稍後高地達8級。多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，日間驟雨增多、雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪。氣温介乎26至29度。

星期日(15日)為父親節，有狂風大驟雨及幾陣雷暴，稍後雨勢逐漸減少。吹南至西南風4至5級，離岸間中6級，初時高地達8級，氣温介乎27至30度。

6及7級為強風，屬3號風球風力。

高空擾動下周後遠離 料天氣炎熱

下周一(16日)及下周二(17日) 風勢稍降，下周一吹西南風4級，初時離岸5級。下周二吹南至西南風3至4級。兩天均有雷暴及間中有驟雨。下周二雨勢有時頗大。兩日的氣温料介乎26至29度。

下周三(18日)至下周日(22日) ，天氣再度炎熱，最高氣温達30至32 度。仍有驟雨，下周三初時局部地區有雷暴，下午部分時間天色明朗。下周四(19日)至日均部分時間有陽光，炎熱，氣温均介乎 28至32 度。

▼6月10日極端酷熱 天文台總部下午錄得35.6度▼

