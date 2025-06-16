今日新聞8分鐘︱北角長康街再現驚險車禍｜普通話男扮顧客搶金鏈

有片｜荃錦公路P牌私家車落斜自炒撞爛鐵欄 直撼停泊客貨車

今日（16日）清晨時分，一輛紅色私家車於荃錦公路行駛，其間落斜時懷疑轉彎來不及扭軚，先撞毀鐵欄，再直撼一輛停泊在小山坡上的客貨車。網上片段可見，涉事紅色P牌私家車將鐵欄撞至變形，並撞向停泊的黑色客貨車。私家車車頭蓋撞至掀起，安全氣袋彈出。

尖沙咀兩裁縫店遭爆竊 擸走掛於佛像上金鏈 據悉失約$300萬財物

今日（16日）上午10時14分，尖沙咀加拿分道1A號及彌敦道66至70號地下2號舖，兩間裁縫店懷疑遭爆竊。警方經調查後，發現其中一間舖的門鎖遭電鑽損毀；另一舖則無損毀痕跡，相信賊人撬開鐵閘潛入首間舖後，再拿取鎖匙進入對面街另一店犯案。案件列作「連環爆竊」處理，交由油尖警區重案組跟進。

有片｜堅尼地城金行遭搶劫 操普通話漢扮顧客 掠$2.6萬金鏈逃去

今（16日）上午11時許，警方接獲堅尼地城卑路乍街41號一金行的53歲姓周女職員報案，指遭到一名男子搶劫。警方到場調查，金行損失一條值約2.6萬元的金鏈。翻查閉路電視，一名身穿黑衣、操普通話男子與店員傾談不久，突然奔出門口，女職員企圖追上但無果。

車CAM│北角貨車無收尾板溜前貨物跌出車 直剷燈柱途人驚惶閃避

北角英皇道周日（15日）晚上9時許發生車禍，一輛貨車據稱在長康街落斜，左轉英皇道時失控，撞向往西行線一支燈柱，跟車工人腳被夾住困於車內，呈半昏迷；與司機兩人同受傷。兩人由消防救出，再由救護車送往東區醫院診治。乘客送院後恢復清醒。

警方指，貨車司機事發前落車卸貨，隨後貨車溜前靄成意外。47歲司機涉嫌「危險駕駛」被捕。

消委會｜外賣平台系統送遞時間不實 有個案1分鐘內取消訂單被拒

經外賣平台訂餐在家或辧公室享用已成為不少人的生活日常，消委會今（16日）發表第584期《選擇》月刊，指出有外賣平台送遞時間不實，超時送餐達到一小時，但卻稱送遞時間未超出預計時間15分鐘，因而拒絕根據延誤補償機制，向顧客發放$120現金券作補償。另外，消委會指出，有個案因誤點食品，於落單1分鐘後向外賣平台取消訂單，但相關餐廳卻以「已出餐」為由拒絕向他退款。

涉助蔡天鳳前夫鄺港智離港 兩男女被裁定妨礙司法公正罪成

名媛蔡天鳳2023年遭殺害及肢解，警方事後通緝其前夫鄺港智，兩男女涉曾協助鄺港智離港，因而被控1項串謀意圖妨礙司法公正罪，二人否認指控受審。控方透露兩人與鄺及另一名女子，曾在一個4人群組中討論以30萬租船，並經非入境處管轄的口岸離港。男被告則辯稱最終未有租船，女被告則稱只是負責傳話，對細節不知情。案件今（16日）於九龍城裁判法院裁決，裁判官陳志輝不接納兩被告說法，又指他們不同的角色，男被告負責安排船隻及行程，女被告負責傳話，遂裁定兩名被告罪成。案件押後至6月27日判刑，以待索取兩名被告的背景報告，兩名被告還押候判。

以色列伊朗互攻 以軍：摧毀伊朗三分一導彈發射器｜最新

以色列6月13日向伊朗多個地方發動空襲，德黑蘭方面其後證實多名官員及核子科學家喪生，當中包括武裝部分總參謀長及伊斯蘭革命衛隊司令等。中東多國譴責以色列的行動，伊朗揚言以色列及美國需要為此付出代價，外媒報道其向以色列發射無人機反擊，伊朗並在13日晚上起發動大規模導彈攻勢，兩方連日互襲。《香港01》會持續報道以色列和伊朗的最新情況。

秘魯發生6.1級地震 至少1死5傷 首都利馬多處發生山崩

秘魯6月15日發生6.1級地震，震央距首都利馬（Lima）附近的港口城市卡亞俄（Callao），造成至少1人死亡，5人受傷，並引發首都多個地區發生山泥傾瀉。