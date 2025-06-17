粉嶺芬園公營房屋項目煞停　議員倡其他已覓土地盡早探究早作應對

政府暫緩粉嶺第17區芬園約8300伙的公營房屋項目，北區區議會發展規劃及房屋委員會昨日（16日）開會，房屋署解釋地皮岩石層較深，單位平均建造成本料會高出60%至90%，建築期亦至少延長10個月，檢視後決定暫緩建屋。房委會委員梁文廣今（17日）在港台節目《千禧年代》上表示，暫緩有關房屋項目不影響政府未來十年的公營房屋單位的供應目標，但擔心類似問題會否出現在其他已覓土地，建議政府及早為正處於收地階段的土地做探討研究，及早發現問題，早作應對。



粉嶺芬園公營房屋項目煞停。（資料圖片）

梁文廣（資料圖片/盧翊銘攝）

房委會委員梁文廣說，在房屋供應方面，他關注政府在未來十年，能否滿足38萬8千個公營房屋單位的供應目標。他補充，政府現時在已覓土地上足夠供應40萬個單位，故即使扣除粉嶺芬園公營房屋項目所涉及的8千多個單位數目，仍有足夠土地滿足公營房屋單位供應目標。

不過，他指出，雖現時已覓土地所能提供的房屋數字、較供應目標多出約10萬個，但實際上有多少土地會遇到類似情況，仍是未知之數。他建議，政府首先進行容易發展、成本可控的項目，然後繼續發展土地作補充。他又建議，政府及早為正處於收地階段的土地做探討研究，一旦發現問題可及早應對。

至於是否有需要興建面積較細的公營房屋單位，增加房屋數量的供應，以填補粉嶺芬園公營房屋的單位供應。梁文廣則稱不必，他提到北區及粉嶺等的公營房屋單位不應「起細啲」，但可在擺位等方面作調節，減低煞停粉嶺芬園公營房屋項目的影響。

粉嶺第17區公屋項目，提供9幢大樓，涉8,300伙。（城規會資料）

政府煞停粉嶺芬園公營房屋項目，皆因地皮岩層較深、最深達120米。香港工程師學會副會長梁國堯說，本港的地質環境複雜，相關問題不只在粉嶺一帶會出現。他解釋，公屋一般有約40至50層樓高，興建時需用的樁柱數量亦較多；同時樁柱需深入岩層，「鋼通落去有磨擦力」，故岩層較深會導致施工成本、成本上升。