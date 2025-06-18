精進建築除名獲高院批准暫緩　發展局：研究判決　會突擊巡查地盤

精進建築有限公司因近年涉及多宗致命工業意外，政府決定本周五（20日）起將精進建築從「一般建築承建商名冊」除名，不過高等法院原訟法庭今日（18日）暫時批准精進建築申請暫緩除名決定。



發展局回應表示，屋宇署作為建築事務監督，會與法律團隊研究法庭稍後頒下的書面判決，以考慮進一步行動，署方會全力準備上訴聆訊。 發言人表示，在等候進一步聆訊期間，如「精進建築」承辦的發展項目地盤仍有建築活動，屋宇署和項目擁有人會加強監察和突擊巡查，保障地盤工地安全。



精進建築。（資料圖片／朱永倫攝）

建築事務監督、即屋宇署，於上月22日拒絕精進建築的註冊續期申請，並決定於本周五（20日）將其從「一般建築承建商名冊」中除名，精進建築日前就上述決定提出上訴並申請暫緩執行決定。高等法院原訟法庭今日暫時批准暫緩執行決定的申請。上訴及暫緩執行決定申請聆訊暫定於8月26及27日進行。

精進建築本周五暫避過除名

發展局發言人表示，由於法庭暫時批准暫緩執行除名的決定，因此精進建築不會在本周五從「一般建築承建商名冊」除名。在等候進一步聆訊期間，如精進建築承辦的發展項目地盤仍有建築活動，相關項目擁有人會根據合約行事，繼續監督建築地盤和承建商的表現。如承建商的表現不符合合約要求，項目擁有人會按合約處理，並保留跟進權利。

發言人表示，屋宇署和項目擁有人亦會加強監察和突擊巡查，保障地盤工地安全。當局指由於精進建築在柴灣政府大樓工務工程的表現遠低於合約要求，政府作為項目擁有人已按合約機制終止合約，於6月15日收回該建築地盤，並爭取短期內安排新承建商接手完成餘下工程。