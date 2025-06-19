港首個智能棚架監測系統　每5秒檢測連牆器及棚架 有危險即時警報

本港過去10年，約有30宗棚架工程致命意外。針對棚架意外，新鴻基地產旗下新輝建築創科研發全港首個智能棚架監測系統(TIE.AI)，是在棚架上安裝感應器和警報器，全天候監測連牆器及棚架的狀况，可發出即時警報和預警，減低棚架相關意外發生。系統現時已在古洞一個地盤試用，未來將提供20個名額，讓小型建造商免費體驗。



工業傷亡權益會表示樂見監測系統的出現，認為能針對新建樓宇及大型維修棚架，為業界做了很好的示範。搭棚工會代表則指，系統還了「竹棚不安全的清白」。他認為竹棚並非本身不安全，而是被人錯誤改動才會發生意外。



新輝建築創科研發的首個智能棚架監測系統在古洞一個地盤試用。(李慧熒攝)

首個智能棚架監測系統在古洞一個地盤試用，兼容金屬棚、竹棚及混合棚，具備防水耐熱、輕便耐用等特點，覆蓋範圍達100米。(李慧熒攝)

這套智能棚架監測系統，由新鴻基地產旗下新輝建築創科研發，是香港首款專為棚架工程設計的智能監測系統，在竹棚、金屬棚和混合棚皆可使用，目前市面上並無其他同類監測系統可做到。

系統會在棚架上安裝感應器，把棚架的數據即時傳送到系統，系統會分析棚架的拉掹情況、傾斜度以及拉力。當系統檢測到棚架有危險時，便會即時發送警報給管理人員，同時在工地內的警報器會響起，可即時解決棚架的安全問題。有關感應器的電池續航力約兩年，毋須頻繁換電，據了解系統的研發成本約100萬元。

新輝建築創科研發經理楊偉榮講解TIE.Ai系統運作原理及進行示範。(李慧熒攝)

新輝建築創科研發經理楊偉榮講解TIE.Ai系統運作原理及進行示範。(李慧熒攝)

楊偉榮解釋智能棚架監測系統，每5秒檢測連牆器及棚架狀況，一旦有危險會即時發出警報。(李慧熒攝)

系統每5秒做一次檢查 傳送警報會附有問題棚架精準位置

監測系統可更快地幫助工友發現棚架安全問題，盡早解決。法例規定每14日要檢查一次棚架，較難可以即時發現問題，往往發現問題時都已經發生意外。但系統能夠做到每5秒進行一次檢查，大大方便工作人員對棚架進行安全檢測。當系統傳送警報予管理人員時，同時會附上有問題棚架的精準位置，管理人會再安排進行檢查，避免有嚴重的安全問題出現。

智能棚架監測系統傳送警報予管理人員時，同時會附上有問題棚架的精準位置，讓管理人會再安排進行檢查。(李慧熒攝)

該系統現時已於古洞北項目試用，新輝建築創科研發經理楊偉榮說，受颱風「蝴蝶」影響、本港上周懸掛一號風球期間，曾收到系統發出的警報，發現棚架其中一點出現擺動，相關管理人員隨即派人檢查該位置並進行加固。

新輝(建築管理)副經理何冠豪指，2018至2025年期間，最少有22宗嚴重棚架工業意外。(李慧熒攝)

港九搭棚同敬工會理事長何炳德認為系統能還了「竹棚不安全的清白」。他指出，無論竹棚、金屬棚還是混合棚，只要按照法例的指引和要求都是安全的，往往發生意外都是行業的惡習，有人破壞了棚架的結構。當大部分的棚架都有系統監察時，便可以即時發現棚架結構遭人破壞。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德認為系統能還了「竹棚不安全的清白」，認為意外是行業惡習、有人破壞棚架的結構。(李慧熒攝)

新輝建築創科研發首個智能棚架監測系統，並已在古洞一個地盤運作。(李慧熒攝)

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，過去10年約有30宗棚架工程死亡意外，樂見和欣賞有新系統利用AI和感應器去解決棚架的安全問題，她更期望新輝可推出系統2.0，可以針對小型棚架意外。因小型棚架意外大多未必跟「拉掹」有關，反而跟工作時的安全帶和安全扣相關。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指樂見新研發的監測系統，利用AI和感應器去解決棚架的安全問題。(李慧熒攝)

智能棚架監測系統率先於古洞北項目試用，其後會免費借出系統給業界在20個工程中試用。而系統亦滿足建造業創新及科技基金要求，方便業界向政府申請資助，期望系統能在業界廣泛使用，減少意外發生。