雙刀刺死七旬父　患精神分裂症兒子認誤殺　押後判刑待精神科報告

荔景於2021年10月發生弒父案，一名患有精神分裂症的31歲男文員，用兩把水果刀殺害78歲父親，父親最終因失血過多傷重不治。經檢驗後，醫生在父親身上發現逾80處刀傷。男文員原被控謀殺罪，今（19日）在高等法院改承認1項誤殺罪，獲控方接納。案情指，被告在案發前數年，曾因持刀傷害親姐，被判處3個月醫院令。案件押後至9月25日求情及判刑，以待索取被告的精神科報告，期間男文員續還押候判。



被告李文樂（37歲，文員）被控於2021年10月11日，在葵涌荔景山路180號賢麗苑賢德閣B座一單位謀殺李學財。他基於「減責精神失常」，改承認1項誤殺罪，獲控方接納。

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警員進入單位時 死者倒臥在血泊中不省人事

案情指，死者與被告為父子關係，案發時被告已搬離案發單位。在2021年10月11日，死者的鄰居陳女士回家時，聽到案發單位裏傳出尖叫和呼救聲，並發現單位的鐵閘被鎖上，故立即報警求助。警方及救護員到達案發現場後，透過鐵閘觀察單位內的情況，發現死者躺在單位內不省人事。

警員進入單位後，發現死者倒臥在血泊中不省人事，其臉部、頸部及四肢均有多處明顯的刀傷和割傷，傷口流血不止。而被告則坐在沙發上，身上的衣物沾有血跡，身旁放有兩把染血的水果刀。

死者隨後被送往瑪嘉烈醫院救治，但由於死者失血過多及長時間心跳停頓，導致器官衰竭，醫生與家屬商討後，決定放棄搶救，死者最終於翌日凌晨1時24分宣告不治。經法醫檢驗後，死者全身有逾80處刀傷，其中超過20處傷口集中在頭部。

被告於2018因用刀刺傷親姐的手 被判處3個月醫院令

此外，被告向警員承認用兩把水果刀刺傷父親，並告知涉案水果刀是從超級市場購買給父親的。當時二人因工作問題發生爭執，然後父親推了他一下，被告於是從背包掏出水果刀並刺向他。被告因此被捕，並在警誡下稱，因為父親襲擊他，故他用刀來自衛。

被告的精神科報告顯示，被告自2009年起因精神科問題求診，及後於2016年因精神問題入院。在2018年，被告曾經持刀到親姐家中，並刺傷親姐的手部。當時被告先向她道歉，並表示若然他不這樣做的話便會死。被告因此被控以傷人罪，被判處3個月醫院令。及後在案發前的一段時間，被告曾自行停藥。

經醫生診斷後，認為被告在案發時患有「妄想型精神分裂症」，當時其行為受到精神病症狀的影響，嚴重損害了被告作出理性判斷的能力。

案件編號：HCCC408/2024