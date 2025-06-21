蓮塘口岸｜香園圍人潮逼爆　過關排近1.5小時　惹鼓譟部份人折返

【假期北上／北上消費／蓮塘口岸】港人北上熱潮未減，其中港人往返內地熱點的蓮塘香園圍口岸今日（21日)下午又逼爆，入境處離境大堂人頭湧湧，一度大排長龍，市民和旅客「打蛇餅」輪候辦理過關手續。不少人在社交平台大吐苦水，形容「人擠人擠不動」。有讀者向《香港01》表示，今日排隊過關時間較平日多花1小時，加上大堂部份地方架起圍板圍封，場內環境更加擠迫，不少人鼓譟不滿，批評入境處管理不周。



據了解，離境大堂正進行改善工程， 據悉會增加「非觸式e-道」數目 ，以應付未來更多客流量。



有讀者報稱，平時在蓮塘口岸過關只須半小時便可離境，但今周六（21日）足足排近1.5小時才能辦理過關手續。（讀者提供）

有讀者表示，平時使用蓮塘口岸過關，只須半小時便可離境，但今周六（21日）足足排近1.5小時。（讀者提供）

港人北上熱潮未減，其中港人往返內地熱點的蓮塘香園圍口岸今日（21日)下午又逼爆，入境處離境大堂一度大排長龍。（Facebook「深圳大灣區吃喝玩樂情報站」 ）

蓮塘香園圍口岸在周六（21日）下午湧現北上人潮，從相片可見，當局在離境大堂外實施人潮管制，大批旅客大排長龍、更一度「打蛇餅」；大堂內則仍逼滿、湧現過關人潮，土進展較緩慢。

有讀者報料表示如常北上過關，平時只須半小時便可離境，但周六（21日）足足排近1.5小時。（讀者提供）

離境排近1.5小時 港人斥「欠管理」

有讀者報料表示，周六如常北上過關，以往只須半小時便可離境，但今日（21日）竟排近1.5小時，由下午近2時半到達，歷經「迫爆人潮」，至下午4時多才能離境抵達內地關口。有港人形容當時「又熱又焗」，在場旅客一度鼓譟YES，認為當局人潮疏導措施不足。

有讀者報料表示如常北上過關，平時只須半小時便可離境，但周六（21日）足足排近1.5小時。（讀者提供）

惹鼓譟不滿 部份人折返

亦有讀者觀察，在離境大堂只有五個人手操作的傳統櫃位，但當人潮太多時，未能及時消化蜂湧的人潮，加上場內部份地方被隔板圍封，令現場更顯擠逼。他指，日常北上時已看到隔板圍封近數月，有感櫃位不足。而「非觸式e-道」亦塞滿人潮，他留意到部份人難耐輪候時間過長，選擇折返香港。

據了解，離境大堂正施展改善工程， 據悉會增加「非觸式e-道」數目 ，以應付未來更多客流量。

有讀者觀察，在離境大堂有位置被隔板圍封。據了解，離境大堂正進行改善工程， 據悉會增加「非觸式e-道」數目 ，以應付未來更多客流量。（讀者提供）

在內地社交平台《小紅書》，有不少旅客都發帖文指，出境香港時遇見人潮，形容「人擠人擠不動」，在過關位更排起長人龍，當中更等近1小時都未到離境閘位，紛紛呼籲其他人使用其他陸路口岸。

在小紅書，有不少旅客分享蓮塘口岸出現人潮情況。（小紅書截圖）