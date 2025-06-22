解構蓮塘口岸周六逼爆｜單日近5.5萬人出境疫後次多 港人佔八成
撰文：許湖洪
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【蓮塘口岸／香園圍口岸／假期北上／北上消費／陸路口岸／深圳】港人北上消費的熱潮有增無減，《香港01》周六（21日）報道，其中港人往返內地熱點的蓮塘口岸／香園圍口岸一度逼爆人潮。入境處資料顯示，周六（21日）有57,444人次的港人及旅客經該口岸出境，為疫後通關以來第二多一日，僅次於3月22日（55,023人次），當中八成是港人。
有旅客今日（22日）在社交平台發文，指早上在該口岸過關時仍現人潮，不過管制站實施人潮管制。
考試季完結 周六北上港人回升至40萬人次
過去三個星期六出境港人人數或受到學校考試季節影響，其中6月7日有442,246人次經管制站出境，當中357,880人次北上（撇除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭出境）；在6月14日出境減至404,828人次，當中330,489人次北上。
到6月下旬，不少學校考試季尾聲。昨日6月21日有50萬人港人出境，當中北上人數回升至404,553人次（撇除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭出境）。
最多港人使用的羅湖及落馬洲支線出境，其中羅湖口岸佔126,936人次，落馬洲支線則有105,331人次。
近5.5萬人次周六經塘口岸／香園圍口岸北上 港人按周多一成
至於經蓮塘口岸／香園圍口岸，昨日有54,744人次的港人及旅客出境，創3月22日後單日新高，也是疫後僅次於3月22日紀錄（55,023人次），僅少279人次，比6月14日多22.5%，可見昨日明顯較多人使用該口岸出境，警方也在場實施人潮管制。
昨日使用蓮塘口岸／香園圍口岸出境的港人佔81%或44,657，按周多約一成（6月14日40,082人次）。
至於今日周日（22日）情況，有旅客在《小紅書》發文，指早上11時35分在蓮塘香園圍口岸過關，出現長人龍、更「打蛇餅」，管制站實施人潮管制。
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