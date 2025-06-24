友愛邨宵夜男命案　4漢原被控謀殺改認襲擊　官斥用過份暴力囚1年

屯門友愛邨去年11月發生命案，34歲青年凌晨下樓買宵夜回家後突吐血，送院搶救後不治。警方調查後發現青年曾與數名50至60多歲中老年漢爭執及被圍毆。涉案4男原被控謀殺，後被改控襲擊致造成身體傷害罪。他們早前認罪，案件今（24日）於屯門裁判法院判刑，律師求情指，事件似是事主先動手。署理主任裁判官鄧少雄卻指本案屬「拳頭交」，雖然事主先動手，但被告們制服事主後，對他拳打腳踢及使用過分武力，判被告各囚一年。



四名被告：黃錦華（63歲，運輸工人）、梁金有（58歲，電器技工）、何志建（60歲，運輸工人）及周健。4人被控於2024年11月10日，在屯門友愛邨友愛街市地下5舖「包點先生」外襲擊何俊傑。

其中一名被告被捕的情況。（蔡正邦攝）

男疑犯黑布蒙頭，鎖上手銬、腰纏鐵鏈被押到友愛街市對開。（王譯揚攝）

男疑犯黑布蒙頭，鎖上手銬、腰纏鐵鏈被押到友愛街市對開。（王譯揚攝）

男疑犯黑布蒙頭，鎖上手銬、腰纏鐵鏈被押到友愛街市對開空地，向警員講述事發經過。（王譯揚攝）

男疑犯黑布蒙頭，鎖上手銬、腰纏鐵鏈被押到友愛街市對開空地，向警員講述事發經過。（王譯揚攝）

辯方求情指似是事主動手引起

辯方求情指，背景報告顯示所有被告有悔意，又指事件似乎因事主動手引起，事件由拳交演變成打鬥，可謂「拳頭交」，但律師指：「條人命同打鬥無關。」辯方指，各被告已還押一段日子，望法庭判適當刑罰。

官斥被告們用過分暴力

署理主任裁判官鄧少雄判刑指，本案是「拳頭交」，案情顯示事主首先出手，4名被告還手並圍毆他，即使事主被制服，幾名被告依然繼續對他拳打腳踢，使用過分武力。鄧官以18個月作為量刑起點，認罪減刑至12個月。

案件編號：TMCC2739/2024