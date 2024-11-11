友愛邨謀殺｜警方重組案情 男疑犯膝跪壓頸、腳踩人型公仔
撰文：王譯揚
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屯門友愛邨周日（10日）凌晨發生謀殺案，一名居於愛暉樓的34歲男子，懷疑落樓買宵夜時，在友愛街市對出空地被數人毆打，送院不治。警方其後拘捕4男，並指死者與被捕人不認識，事件不涉及三合會活動；相信雙方因眼神問題起爭執，主要是拳腳交，不涉及武器。
今晚（11日）8時45分，警方押解其中一名男疑犯，返回友愛街市現場重組案情。男疑犯黑布蒙頭，穿着拖鞋，雙手擺放身前鎖上手銬，腰纏鐵鏈。他下車後探員在旁向其提問，然後他被帶到友愛街市及大排檔之間的通道。他在通道逗留約5分鐘後，被帶到街市對開空地，其間點頭回應對探員的提問。
之後他帶着探員在空地來回走動，說明案發時經過，並曾指向街市店舖及空地，示意案發時的位置。其間，他以雙手及身體做出向下壓的姿勢，探員隨即取出一個真人比例的人型公仔，充當作死者，將公仔平放趴向街市出入口對開地下，而男疑犯則作出由上而下、整個身體以膝跪壓公仔頸部及下肢的動作，之後又改以左膝壓向公仔頸部，又多次以左腳踩向伏在地上的公仔。
他其後帶着探員向前走約10米，繼續說明案件經過。然後他被帶離現場，由警方車輛帶回警署扣查。整個案情重組過程歷時約35分鐘。
警方於昨日凌晨約1時12分接獲一名男子報案，指其34歲姓何兒子，在友愛邨愛暉樓住所內暈倒。救護員趕至將事主送往屯門醫院搶救，惟他延至同日凌晨2時27分證實死亡。
警方檢查後發現事主身上傷勢有可疑，經調查後相信事主曾遭人毆打，再經情報分析鎖定4名涉案男子的身份，在4人位於新界北的住所作出拘捕。4名被捕本地男子年齡介乎58至64歲，據悉為朋友關係。
調查顯示，案發在昨日凌晨零時46分，事主買宵夜時，於友愛街市對出，與部分被捕人因眼神問題起爭執，繼而動武，主要是拳腳交，案中不涉及武器。據知，雖然現場發現玻璃碎，但過程中不曾使用玻璃樽施襲。
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