友愛邨謀殺｜警洗樓入屋查看是否有人匿藏　街坊稱疑犯與妻兒同住

屯門友愛邨昨日（10日）凌晨發生謀殺案，一名35歲男子疑落樓買宵夜時，與人因眼神問題爭執，繼而被數人毆打，最終送院身亡，警方以涉嫌謀殺拘捕4名男子。《香港01》記者今早（11日）到其中一名疑犯居住的愛廉樓了解，有街坊指昨日警員洗樓調查，曾敲門入屋查看是否有人匿藏；亦有街坊指疑犯似乎是地盤工人，與妻子及兒子同住上址約10年，又形容「（疑犯）好正常，朝出晚歸」，出入會打招呼，未聞單位傳出嘈吵聲，亦未見對方有飲酒習慣。



警方昨日在屯門友愛邨愛廉樓拘捕一人。（蔡正邦攝）

疑犯居住的單位有一名女子開門，但在記者表明身份後立即關門，並表示沒有需要幫忙。附近有兩名街坊指，與疑犯不相熟，平日較少碰面，又指警方昨日洗樓調查時，逐一拍門要求入屋檢查，查看有否藏匿涉案疑人。

屯門友愛邨昨日（10日）凌晨發生謀殺案。（蔡正邦攝）

另外一名男街坊表示，疑犯與妻子及兒子同住，已居住在上址約10年，又指疑犯似乎是地盤工人，經常早出晚歸，平常碰面會溝通打招呼，但並非十分相熟。他指，未聞單位傳出嘈吵聲，亦未見疑犯有飲酒習慣，看新聞才得知事件，惟不知道對方涉案。

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昨日（10日）凌晨1時12分，警方接獲一名男子報案，指其35歲兒子在客廳暈倒。警員接報到場，事主昏迷被送往屯門醫院治理，其後被證實死亡。

警方重案組接手調查，封鎖案發的友愛街市門口對出空地，鑑證科到場搜證；檢走一些玻璃碎。警方表示，死者與被捕4人並不認識，昨晚他在街市熟食檔買宵夜時，聽到附近有人爭吵故上前查看。其間死者與兇徒疑因眼神問題爭執，曾「一揪幾」，但最終變成被約4人圍毆，導致頭部受傷。他負傷回家，父親見其氣息不佳遞水給他喝，詎料一飲即噴血，立即報警送院惜搶救無效。警方改列謀殺案調查，先後拘捕4名人士。

友愛邨多棟樓出入要登記身份證。（蔡正邦攝）

警員封鎖街市，地下有玻璃碎片。（蔡正邦攝）

早上9時許，警員到愛廉樓洗樓調查，向居民詢問凌晨時份有否聽到可疑聲音及目擊事件，追緝兇徒。上午10時半左右反黑組探員在愛廉樓拘捕一名男子，黑布蒙頭帶走。警方帶走一對鞋作為證物。