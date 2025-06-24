31歲男酒吧內吸食水煙　處所大門緊閉無窗　疑一氧化碳中毒撞傷頭

衞生署今日（24日）正調查一宗因吸食水煙引致一氧化碳中毒個案。衞生防護中心初步調查，一名31歲男子上周五(20日) 在一間酒吧內，使用炭燃料吸食水煙，當時涉事處所大門緊閉而且沒有窗戶。他吸食水煙後，一度因一氧化碳中毒而失去知覺並撞傷頭部，他蘇醒後自行到聯合醫院求醫，經治療後已出院。衞生防護中心忠告市民不要吸食水煙或使用其他吸煙產品。



衞生防護中心今日（24日）公布，一名31歲男子上星期五（20日）吸食水煙後，一度因一氧化碳中毒而失去知覺並撞傷頭部。（資料圖片）

衞生防護中心今日（24日）公布，一名31歲男子上星期五（20日）吸食水煙後，一度因一氧化碳中毒而失去知覺並撞傷頭部。（資料圖片／岑卓熹攝）

衞生署衞生防護中心接獲基督教聯合醫院通報，一名31歲男子上星期五（20日）吸食水煙後，一度因一氧化碳中毒而失去知覺並撞傷頭部。該男子蘇醒後自行到聯合醫院求醫，經治療後已出院。

經初步調查顯示，該男子當日在一間酒吧內，使用炭燃料吸食水煙，當時涉事酒店大門緊閉、沒有窗戶。衞生署會繼續調查事件。

衞生署提醒，水煙是吸煙產品，它所用的助燃物（如煤炭）在燃燒時會產生一氧化碳。曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。

衞生署又指，吸食一小時水煙的煙霧吸入量，可達一根傳統捲煙的100至200倍。同時，共用水煙器具會增加水煙使用者感染結核病等傳染病的風險。

一氧化碳是一種無色、無味、無臭的氣體，是任何含碳燃料（如煤炭）未完全燃燒時產生的副產品。市民應在通風良好的地方正確使用燃燒燃料的器具，以免一氧化碳中毒。2023年，本港亦錄得一宗與吸食炭燃料水煙引致一氧化碳中毒的個案群組。

水煙在燃燒時會產生一氧化碳，當吸入一氧化碳時，可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；嚴重會有視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。忠告市民不要吸食水煙或使用其他吸煙產品。