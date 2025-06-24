警長瞞債務申延遲退休 騙儲蓄互助社貸款 今認罪獲保釋7.9判刑
一名53歲時任警長今日（24日）在西九龍裁判法院承認隱瞞個人債務資料，向警務處申請延遲退休，詐騙香港警察儲蓄互助社(儲蓄互助社)向其批出三筆貸款共逾30萬元。他承認一項代理人使用文件意圖欺騙其主事人，及三項欺詐罪。另外三項相類罪名獲控方不提證供起訴。
署理主任裁判官鄭念慈將案件押後至7月9日判刑，以待索取被告的社會服務令報告，並批准被告保釋。
被告為53歲關家俊，時任警務處警長。廉署接獲警務處轉介的貪污投訴而展開調查。案情透露，警務處於2021年4月推出「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務計劃」(繼續服務計劃)，容許非首長級警務人員延長退休年齡至60歲。
合資格的警務人員申請計劃時、須誠實申報其財務狀況，包括是否有未償還債務、破產或曾與債權人訂立具法律效力的還款協議(即「個人自願安排」)。
被告在繼續服務計劃一推出後即向警務處提出申請，惟在申報表格上訛稱自己並無未償還債務，亦從未受「個人自願安排」所規限。惟廉署調查發現，被告提出申請時實際仍欠一間財務公司及儲蓄互助社債務共約45萬元，並曾受「個人自願安排」規限。
虛報財務狀況 誘使儲蓄互助社批貸款逾30萬元
此外，被告在2018年至2022年間向儲蓄互助社申請三筆貸款，期間未有如實申報其已拖欠另一財務公司逾20萬元至逾60萬元不等的債務，亦隱瞞每月須向財務公司還款13,000元，誘使儲蓄互助社批出三筆合共逾30萬元的貸款。
被告早前被廉政公署起訴，今日於西九龍裁判法院承認一項代理人使用文件意圖欺騙其主事人，違反《防止賄賂條例》第9(3)條；及三項欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第16A條。另外三項相類罪名獲控方不提證供起訴。
署理主任裁判官鄭念慈將案件押後至下月9日判刑，以待索取被告的社會服務令報告，並批准被告保釋。
廉署發言人強調，公務員隊伍是政府施政的支柱，維持廉潔奉公尤關重要。廉署將繼續透過執法、防貪及教育三管齊下，支援公務員恪守誠信操守，並提醒公務員審慎理財，維護廉潔操守。