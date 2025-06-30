機械人微創尋腦癇源頭 非大範圍開顱減風險 患者沒再「發羊吊」
瑪麗醫院2024年1月引入全自動機械人立體定位系統輔助腦部微創手術，至今完成10多宗跨專科手術。技術無需大範圍開顱，透過電極針便能準確找出導致腦癇的源頭，大大縮短手術時間，提高精準度及降低風險。
曾接受手術的病人指，機械人採用微創方式，較容易接受，沒比傳統手術帶來那麼多的恐懼，經手術確認腦癇源頭並治療後未有再發作。
病人：無需大範圍開顱 較傳統手術「恐懼感」低
羅先生30年前確診患有藥物難治型腦癇，最嚴重時曾一個月腦癇發作10多次，藥物控制下減至每月4至5次。之後安裝刺激迷走神經儀器到體內，再減至每月發作1至2次。他說受腦癇影響無法正常生活和社交，需要與親戚一起工作，避免發作時無人在旁協助。
傳統的腦癇手術，手術前要大範圍開顱作檢查，步驟較為複雜且需時較長。羅先生表示他和許多患者一樣都擔心手術風險，因而卻步。後來得悉瑪麗醫院引入全自動機械人立體定位系統，只需在病人頭顱鑽一個小孔、上螺絲、插電線，亦穿得不太深，對比傳統手術令他沒那麼恐懼。
羅先生4月接受手術，確認導致腦癇的源頭再接受治療，至今沒再發作。他說手術後生活大大改善，例如可以跟朋友外出做運動。
機械人輔助腦部微創手術 已完成十多宗跨專科手術
瑪麗醫院去年1月引入全自動機械人立體定位系統輔助腦部微創手術，至今已完成10多宗跨專科手術，患者包括有腦癇症和運動障礙。該系統專為微創神經外科手術而設，配備多角度活動的機械臂和先進影像導航系統。
醫生在手術前可利用系統的3D影像規劃軟件，預先詳細繪製患者的腦部結構和規劃手術。手術只需透過極小的顱骨開口，精準執行複雜的腦部手術。機械人主要應用到些需要精準地在腦部深處置入儀器的手術，包括立體腦電圖、深部腦部刺激等可治療腦癇症和運動障礙的手術。
手術更準確度和時間較短
瑪麗醫院神經外科顧問醫生杜明德表示，手術期間利用系統植入電極到腦部的準確度較其他導航系統高，且不需要人手調整，落針會更精準。另外，使用機械人能把手術時間減半，提升手術效率、降低手術風險。舉例使用傳統框架式植入15支電極，平均每14分鐘植入一支，共需使用約7小時。使用機械人則只需使用3小時17分鐘，平均7分鐘植入一支。
冀推廣微創新技術助病人過正常生活
杜明德表示希望微創技術能吸引更多病人願意接受手術，有效減低腦癇對日常生活影響，特別是對小朋友。他說當有患者突然在街上「發羊吊」或腦癇發作，其他人或以為患者發瘋或「鬼上身」，同學和朋友或會疏遠，尤其是對小朋友的成長造成障礙。如患者可及早治療，從小減少發作機會，擁有正常的生活。