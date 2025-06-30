機械人微創尋腦癇源頭　非大範圍開顱減風險　患者沒再「發羊吊」

瑪麗醫院2024年1月引入全自動機械人立體定位系統輔助腦部微創手術，至今完成10多宗跨專科手術。技術無需大範圍開顱，透過電極針便能準確找出導致腦癇的源頭，大大縮短手術時間，提高精準度及降低風險。



曾接受手術的病人指，機械人採用微創方式，較容易接受，沒比傳統手術帶來那麼多的恐懼，經手術確認腦癇源頭並治療後未有再發作。



瑪麗醫院於2024年1月引入全自動機械人立體定位系統去輔助腦部微創手術。（梁鵬威攝）

羅先生在4月於瑪麗醫院完成手術後至今都未有發作。（梁鵬威攝）

病人：無需大範圍開顱 較傳統手術「恐懼感」低

羅先生30年前確診患有藥物難治型腦癇，最嚴重時曾一個月腦癇發作10多次，藥物控制下減至每月4至5次。之後安裝刺激迷走神經儀器到體內，再減至每月發作1至2次。他說受腦癇影響無法正常生活和社交，需要與親戚一起工作，避免發作時無人在旁協助。

傳統的腦癇手術，手術前要大範圍開顱作檢查，步驟較為複雜且需時較長。羅先生表示他和許多患者一樣都擔心手術風險，因而卻步。後來得悉瑪麗醫院引入全自動機械人立體定位系統，只需在病人頭顱鑽一個小孔、上螺絲、插電線，亦穿得不太深，對比傳統手術令他沒那麼恐懼。

羅先生4月接受手術，確認導致腦癇的源頭再接受治療，至今沒再發作。他說手術後生活大大改善，例如可以跟朋友外出做運動。

全自動機械人立體定位系統會透過術前定位將電極針插入患者腦內去找出導致腦癇的源頭。（梁鵬威攝）

在進行立體腦電圖時會使用電極針插入到患者腦內記錄腦電波數據，確定導致腦癇的源頭。（梁鵬威攝）

機械人輔助腦部微創手術 已完成十多宗跨專科手術

瑪麗醫院去年1月引入全自動機械人立體定位系統輔助腦部微創手術，至今已完成10多宗跨專科手術，患者包括有腦癇症和運動障礙。該系統專為微創神經外科手術而設，配備多角度活動的機械臂和先進影像導航系統。

醫生在手術前可利用系統的3D影像規劃軟件，預先詳細繪製患者的腦部結構和規劃手術。手術只需透過極小的顱骨開口，精準執行複雜的腦部手術。機械人主要應用到些需要精準地在腦部深處置入儀器的手術，包括立體腦電圖、深部腦部刺激等可治療腦癇症和運動障礙的手術。

瑪麗醫院神經外科顧問醫生杜明德指使用機械人輔助手術能有效縮短手術時間。（梁鵬威攝）

手術更準確度和時間較短

瑪麗醫院神經外科顧問醫生杜明德表示，手術期間利用系統植入電極到腦部的準確度較其他導航系統高，且不需要人手調整，落針會更精準。另外，使用機械人能把手術時間減半，提升手術效率、降低手術風險。舉例使用傳統框架式植入15支電極，平均每14分鐘植入一支，共需使用約7小時。使用機械人則只需使用3小時17分鐘，平均7分鐘植入一支。

杜明德期望透過推廣微創新技術去令更多病人願意去接受手術，有效地減低腦癇對日常生活的影響。（梁鵬威攝）

冀推廣微創新技術助病人過正常生活

杜明德表示希望微創技術能吸引更多病人願意接受手術，有效減低腦癇對日常生活影響，特別是對小朋友。他說當有患者突然在街上「發羊吊」或腦癇發作，其他人或以為患者發瘋或「鬼上身」，同學和朋友或會疏遠，尤其是對小朋友的成長造成障礙。如患者可及早治療，從小減少發作機會，擁有正常的生活。