入境處擬9.8調高28項服務收費　特區護照16歲以上加$60 小童加$30

入境處將於今年9月8日起，調整28項收費，包括申請特區護照、簽證等，增幅由3%至51%不等。其中年滿16歲人士申領特區護照的收費計劃增加60元，32頁收430元，48頁則收520元。未滿16歲人士申領32頁及48頁護照，由現時185元及230元，加價至215元及260元，兩者均加價30元。



政府表示，將於9月8日開始調高入境處轄下28項收費。(盧翊銘攝）

年滿16歲申領特區護照費用劃一加$60

政府發言人宣布，將在9月8日開始調高入境處28項服務收費。年滿16歲的人士申領特區護照，32頁護照計劃由370元加價至430元，48頁由460元加價至520元。加價後，收回成本率達78%及91%。

未滿16歲人士申領32頁及48頁護照，由現時185元及230元，加價至215元及260元，兩者均加價30元。申請修訂護照，費用從現時的84元增至110元，作出批注費用亦會增加30元至200元。

另外，郵寄特區護照到香港以外地區的附加費也會增加，其中以速遞方式遞送至北美洲及歐洲的加幅最大，由現時的205元加至310元，加幅達51%。

共28項收費調整 增幅由3%至51%不等

此外，申請普通簽證和過境簽證的費用，由230元和120元，調高至330元和170元。如要改變逗留條件，例如延長逗留期限，亦需繳交330元，比以往貴100元。

而有效期1年及3年的多次入境證，費用亦會增加到670元和1350元，分別比以往貴200和415元。有效期7年的44頁和92頁簽證身分書，費用會增加至325元和450元，比以往貴40和80元。

政府：收費項目對大部分市民的日常生活影響輕微

政府發言人指，政府按「收回成本」和「用者自付」原則釐訂及檢討各項收費，而根據最近的成本檢討結果，簽發簽證、入境證和旅行證件，以及送遞旅行證件到香港以外地方等服務的收費都不足以收回全部成本。

發言人指，考慮到一次過把所有收費調整至收回全部成本的水平並不切實可行，故有關項目的收費將調高3%至51%不等，以期逐步收回全部成本。發言人表示，收費項目對大部分市民的日常生活影響輕微，對一般營商活動影響亦有限。

入境處指，會定期檢討各項服務的收費安排，以期提供更具成本效益和質素更佳的服務。該處已採取積極措施以控制服務成本。與收費調整相關的法例修訂建議將於今年七月二日提交立法會進行先訂立後審議程序，收費調整將在有關立法程序完成後生效。