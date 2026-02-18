今日新聞8分鐘｜賴清德祈福遭主委吐一身｜馬鞍山屋苑泳池天花塌

車公誕求籤｜香港中籤、沙田下籤 劉業強解釋：香港要居安思危

【農曆新年／大年初二／求籤／車公廟】今日大年初二（18日）車公誕，新界鄉議局主席劉業強按照傳統習俗，到沙田車公廟為香港求籤祈福。早上8時開始，在上香朝拜等儀式後，劉業強為香港求籤，他為香港求得第22籤，連續第9年求得中籤，籤文為：刻木之夫不可親，當於善惡上觀人；但凡見利莫忘義，須向仁中慮不仁。籤文解曰：凡事用心、家宅小吉，求財半遂。

初一｜樂華南邨喜華樓外牆爆食水管 水柱激射 簷篷現瀑布

網上流傳多段影片，指今日大年初一（17日），樂華南邨喜華樓低層外牆有水管爆裂，水柱從缺口洶湧而出，傾瀉而下，簷篷處頓成瀑布。上載影片的網民形容：「行行下突然聽到磅一聲，喜華樓爆水」，引起不少網民關注，指歲晚及初一接連有大廈爆水管，笑言「水為財」、「香港行水運」、「準備表演水舞間」。有居民在網上留言稱，致電管理處了解，低層已無水供應，高層單位估計用完水缸的水後亦會無水供應，管理處已安排搶修。

《香港01》記者晚上9時許到喜華樓視察，仍能見到水勢洶湧，有工程人員其後到場關上水掣。現場消息指，食水喉管因生鏽而爆裂，八樓以下單位暫無食水供應。

佐敦情侶大年初二「開年」 男子遭女友玻璃樽扑頭爆缸 雙雙被捕

大年初二一對情侶爭執爆樽「開年」。今日（18日）早上7時24分，據報，佐敦寧波街27號一單位內，一對非洲籍情侶起爭執，男子報稱被女友用玻璃樽扑向頭部，導致頭傷流血。救援人員到場將他送往廣華醫院治理。事後警方以「襲擊致造成身體傷害」及「藏有攻擊性武器」拘捕其女友，並將她帶回警署協助調查；而男子亦涉嫌「普通襲擊」被捕。案件現交由油尖警區刑事調查隊第三隊跟進。

馬鞍山屋苑泳池天花倒塌 目擊者驚呼：癲㗎，砸死人㗎

馬鞍山私人屋苑「銀湖．天峰」室內游泳池，有大幅天花倒塌。《香港01》本周日（15日）獲得讀者提供的圖片及影片，可見泳池頂部有大面積外牆連天花塌下，巨型支架連物料跌落泳池，多名管理處職員到場了解，另有多名人員在場清理。片中目擊者驚呼：「嘩‥‥‥癲㗎，砸死人㗎‥‥‥」。據了解，事發於上周六（14日），事後客服處已關閉泳池維修。

新清水灣道貨車疑「睇錯燈」撼小巴釀5人傷 19歲司機涉危駕被捕

今日（18日）早上7時許，新清水灣道上斜往順利邨方向，一輛貨車疑看錯慢線的「孭仔燈」衝燈，直撼向一輛綠色小巴，撞毀一支交通燈及一個燈箱。意外導致69歲小巴男司機及4名乘客受傷，其中67歲小巴女乘客昏迷送往伊利沙伯醫院搶救，其餘4人則送往聯合醫院治理。而19歲巴基斯坦籍男貨車司機涉「危險駕駛」被捕，現正被扣留調查。

賴清德初二祈福 廟宇主委突嘔吐慘遭噴濺一身：染諾如病毒｜有片

今日（18日）是農曆大年初二，賴清德早上在台南走訪各大廟宇參香祈福，並往「祀典武廟」參拜。但在活動過程中，祀典武廟主委林培火突然身體不適，臉色慘白，嘔吐物大量噴濺而出，波及一旁的賴清德。據了解，林培火感染諾如病毒。

日本國會首相指名選舉 高市早苗成功連任 內閣陣容料不變

日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院選舉大勝後，她2月18日與內閣總辭。國會同日召開特別會議，由眾議院及參議院舉行首相指名選舉。最終高市的首相提名輕易在參眾兩院通過，成功連任。

有片｜汽車飛機合一 中國首款航天造電動垂直起降飛行器首飛成功

《央視新聞》報道，由中國航天科技集團九院聯合重慶多方力量研製的中國首款航天造電動垂直起降飛行器（eVTOL）2月6日在重慶永川大安機場首飛成功，圓滿完成各項性能驗證。該產品實現了飛行器與汽車物理組合的創新構型，可面向多元出行與運輸需求無縫切換陸空行駛模式。