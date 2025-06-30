北角新都城百貨休業前最後一日　服裝店劈價近20倍　顧客冀快重開

有半世紀歷史的北角「新都城百貨」即將休業全面裝修，今日（30日）最後一日營業，商戶割價清貨。有服裝店將原價700元一件的衣物減至100元3件，僅為原價的約20分一，吸引大批客人搶購。該店負責人表示租用檔位40年，結業前推出優惠回饋街坊。



有光顧30多年的顧客認為新都城百貨對街坊有特別意義，除了位處英皇道較方便，貨品價錢亦便宜、種類多，適合普遍收入不高的北角街坊。她認為北角的大型商場本就不多，要尋找新都城百貨的代替品實在不易，「所以我希望佢盡快開返啦」。



有半世紀歷史的北角「新都城百貨」即將關店全面裝修。（廖雁雄攝）

來到最後一日，商戶繼續推出不同形式的優惠，「1折」、「2折」、「一件不留」等宣傳海報隨處可見。（廖雁雄攝）

有服裝店將原價700元一件的衣物減至100元3件，僅為原價的約二十分一，吸引大批客人搶購。（廖雁雄攝）

Daiso大部分的貨架已被清空。（廖雁雄攝）

新都城百貨：感謝50載有客人同行 期待再見

新都城百貨今日在門外貼出告示，感謝客人過去50載同行，「一直相互陪伴度過無數快樂時光」，並表示商場因大型裝修而需與客人暫別，「期待再見」。

閉店裝修前最後一日，商戶繼續推出不同形式的優惠，「1折」、「2折」、「一件不留」等宣傳海報隨處可見，但未見人流激增或有擠擁情況。

新都城百貨今日在門外貼出告示，指感謝50載有客人同行，「期待再見」。（廖雁雄攝）

來到最後一日，商戶繼續推出不同形式的優惠，「1折」、「2折」、「一件不留」等宣傳海報隨處可見。（廖雁雄攝）

來到最後一日，商戶繼續推出不同形式的優惠，「1折」、「2折」、「一件不留」等宣傳海報隨處可見。（廖雁雄攝）

Daiso大部分的貨架已被清空。（廖雁雄攝）

Daiso大部分的貨架已被清空。（廖雁雄攝）

+ 2

新都城百貨限定優惠 服飾店劈價20倍

新都城百貨的百貨場租戶眾多，賣衣服的JC Collection是其一，已在此擺檔40多年。負責人陳女士指公司有在不同百貨公司的百貨場擺檔，近兩年生意因應市道變差，而在新都城百貨的生意並不比其他場地遜色。

她40多年來最深刻的，就是近日推出結業優惠後，客人到場搶購的畫面。她指衣物原價700多元一件，「最後衝刺」減至100元3件，結果引來客人蜂擁而至。她笑言，這個優惠是新都城百貨限定：「當回饋街坊……喺第二度做唔到呢個優惠，如果唔係個價錢上唔返去。」

JC Collection負責人陳女士。（廖雁雄攝）

JC Collection負責人陳女士。（廖雁雄攝）

30年老顧客：新都城百貨對街坊有特別意義

94歲的陳女士不是住在港島，卻經常光顧新都城百貨，因為她很喜歡在這裏有售一款很輕巧的鞋。她說其他地方可能有售，但應不及這裏便宜。對於新都城百貨即將結業，她表現得很豁達：「咪去第度買囉，有乜辦法啫。」

對於新都城百貨即將結業，陳女士表現得很豁達：「咪去第度買囉，有乜辦法啫。」（廖雁雄攝）

梁女士是新都城百貨30多年老顧客，認為這裏與30多年前分別不大，只是貨品種類略有不同。作為北角街坊的她形容這裏對街坊有特別意義，因為貨品價錢便宜，種類亦多，適合普遍收入不高的北角人。加上公司位處英皇道，地點方便。她指北角大型商場不多，要尋找新都城百貨的代替品實在不易，「所以我希望佢盡快開返啦。」