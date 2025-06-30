食環職員涉求愛不遂下毒　被告認落亞硝酼納　稱被偷錄求不要呈堂

食環署外判員工疑求愛不遂，在女同事飯盒落毒案今（30日）續。庭上播放事主任牧師的父親，發現被告在教會內放水銀，在教會內質問被告，被告承認因事主隱瞞有男友，更叫他幫忙搬家俬到她與男友的家，令他很嬲，認為事主「呃感情」。認在事主飯盒放了1至1.5克亞硝酸納，並稱查過資料這份量不足致命，事主父卻斥責被告「掃上帝個場」，又曾言若非信了耶穌會「砌你」。



辯方指被告在不知情下被偷錄，要求法庭不要接納錄音為呈堂證供，裁判官余俊翔押後至周三(2日)就這申請作裁決。



被告叶文飛在西九龍法院受審。(資料圖片)

事主父親羅志濂稱得知被告叶文飛在教會內下落，直言嬲到噴火，又斥被告：「掃上帝個場。」(陳曉欣攝)

辯方指被告非自願下招認

控方今播放被告叶文飛（29歲)應事主父親邀請出席12月1日教會聚會的錄音，出席者有事主父女及被告等人。辯方不爭議錄音的準確性，但爭議被告在非自願下招認，法庭展開案中案程序。

羅父稱教會內發現多灘水銀

錄音開首，任職牧師的事主父親羅志濂（音譯）指，在被告出席教會聚會離開後，教會的廁所和廚房便出現了多灘水銀，教會多處設置了閉路電視鏡頭及迷你攝錄機，被告不能抵賴。羅父叫被告如實交代放毒原因，指被告犯了刑事罪，如被告肯說出犯案動機，他會考慮放被告一馬。

羅父稱知被告落毒嬲到噴火

羅父又說，被告在教會落毒令他「嬲到噴火」，「就算冇CCTV，聖靈都可以同我講邊個做！」羅父又指「爛船都有三斤釘」，他年輕時曾任健身教練，並說：「我未信耶穌一定砌你（被告）。」令被告「起碼斷幾條骨，甩幾隻牙走」。羅父又表示：「我一報案你玩完。」如被告不說真話必定踎監。

買給事主的朱古力給了另一男

被告提到與事主的感情瓜葛時指，他多次問事主有無男朋友，事主一直說沒有。直至後來，他見到有男子傳露骨照片給事主，事主說是普通朋友。另一次，事主表示需要搬物資到工作室，托被告幫忙，被告事後才知道事主與一名男子在那個單位同居，被告認為很侮辱他，並說：「我搬家俬俾你哋去開房喎。」此外，事主又將被告買給她的朱古力給另一名男子。

稱若事主有事會後悔一世

被告直斥事主「呃感情」，他感到嬲而下毒，並說：「想俾個教訓佢。」被告在錄音中承認在飯盒內放了1至1.5克的亞硝酸納，他查過這個份量不會致死。被告續稱，他得知事主入院後很害怕，並說：「我驚自己會坐監，見到佢咁樣我好後悔，情況超乎我預期。」被告續說，如果事主有事，他會後悔一世。羅父聞言即指被告的悔意有限，未幾又來教會落毒。被告解釋，因為事主瞞住他出院不讓他接，令他再動怒。

覺事主道歉極低誠意

被告說，事主雖然曾就隱瞞有男友而向他道歉，但「好鬼隨意」、「極低誠意」，100分來說只有4分。被告又哭訴，他由認識事主第一天已很喜歡她，從來沒想過害她，又說：「冇諗住攞佢命㗎。」

羅父斥被告掃上帝個場

在錄音中，羅父一度高聲問：「所以你喺到放毒？你掃上帝個場啊？……你逃得過法律，唔使坐監你都要落地獄呀！」

羅父解釋，他除了大聲兇被告兩句，其態度溫和得超乎常人，否認威脅被告。錄音尾段，羅父叫被告和事主互相道歉，二人原諒彼此，未幾警方到場。

羅父認被告不知被錄音

事主父親羅志濂（音譯）其後接受辯方盤問，羅父同意被告不知道被錄音，他否認氹被告招認，強調表現了忍耐和愛心，希望被告從實招來，但同意他曾高聲、權威性地詢問被告。辯方問羅父是否引導被告承認犯案？羅父指他想幫助被告說真話。

辯方指被告在羅父誘導下招認

控辯雙方就特別事項陳詞，辯方指牧師是典型的權威人士，被告應任牧師的羅父出席聚會，他不知對話被錄音，在羅父誘導下招認，如果被告知道錄音會呈堂，他未必會招認，望法庭因被告非自願招認而拒絕錄音呈堂，即使法庭認為被告自願招認，亦應基於公平審訊行駛酌情權，不考慮錄音內容。控方不認同牧師是權威人士，指羅父沒有壓迫被告招認，羅父亦曾供稱被告不答問題不會有後果。

被告叶文飛（29歲，無業），被控一項意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品罪，指他於2024年11月26日，於欽州街西87號食物環境衛生署2樓休息室内，非法及惡意導致向羅曉諭施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品。

案件編號：WKCC 5337/2024