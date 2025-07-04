7.5日本地震預言｜縱橫遊「流言終結日」出招　大阪5日團$4500起

【日本地震／日本旅遊／縱橫遊】日本今年不斷傳出明日（7月5日）將會爆發大地震，打擊港人赴日旅遊意欲。專攻日本團的旅行社相繼形容明日是「流言終結日」，紛紛推出優惠，縱橫遊今日（4日）公布，將推出低價日本旅行團，全部乘坐國泰航空，若二人同行，第二位更獲半價優惠，更附有額外地震保障，即日本若發生5級以上地震並影響行程，團友在出發前一周可選擇取消。若以大阪5日團為例，人均只需4,499元。



縱橫遊常務董事袁振寧透露，4月至5月報團量按年跌一半，目標明年初完全恢復。惟最近網上有傳言稱地震延期至9月5日發生，他稱不希望出現人命傷亡，寧願日本外海數百公里爆發地震，盡早結束流言。



日本自今年起不斷傳出「南海海槽大地震」即將發生，打擊港人赴日旅遊意欲。（資料圖片）

縱橫遊將於「流言終結日」推出3個低價旅行團。（資料圖片）

受到日本地震預言的影響，香港今年5月訪日人數按年錄得跌幅11.2%，航空公司相繼調整班次。縱橫遊今日表示，雖然「流言」沒有科學根據，日本官方氣象廳也強調是毫無根據的謠言，惟「流言」仍不斷升溫及發酵，打擊市民遊日的意欲。

縱橫遊推低價日本團吸客 二人同行一人享半價

為了吸引市民重拾遊日的信心，縱橫遊將於「流言終結日」（7月5日），推出3個低價旅行團，7月至9月出發，介乎5,999元至9,999元，全部乘坐國泰航空，分別前往大阪、九州及北海道。若二人同行，第二位更獲半價優惠。

換言之，若以報名大阪和歌山5日團為例，乘坐國泰航空「早去晚返」，行程包括關西世博會，入住PLAZA OSAKA或MYSTAYS酒店，二人價只需8,998元，即人均4,499元。

為了吸引市民重拾遊日的信心，縱橫遊將於「流言終結日」推出3個低價旅行團。（縱橫遊提供圖片）

東瀛遊的旅遊專員將在「謠言終結日」，在日本東京及大阪，透過即時線上直播當地街頭，展示日本民眾的生活實況。（資料圖片／郭梓謙攝)

推額外地震保障及早鳥優惠最多減$1500

此外，縱橫遊推出額外地震保障，若日本發生5級以上地震並影響行程，團友在出發前的一周可選擇取消，將安排全數退回繳交的款項，並不扣除團費、機場稅、燃油附加費及保險費用等。適用於9月30日前出發的日本團。

為了吸引市民暑假後繼續遊日，縱橫遊另外推秋天團早鳥優惠，9月至11月出發的日本團全部受惠，愈早報團減幅愈高，提早3個月最高可減1,500元，提早1個月可減900元。

縱橫遊常務董事袁振寧。（資料圖片／鄭子峰攝）

縱橫遊袁振寧︰4月至5月報團量按年跌一半 目標明年初完全恢復

縱橫遊常務董事袁振寧表示，最近4月至5月的報團量按年跌一半，期望推出低價旅行團，吸引市民重遊日本，目標今年冬季可恢復至去年的七成至八成，明年達至完全恢復。

相信一定會好返啲，有一班人過咗心理關口，但有班人可能一早決定咗今年唔去日本，嗰班人震唔震都唔會去。 縱橫遊常務董事袁振寧

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國泰日本機票半價︰未見過北海道暑假機票三千蚊

袁振寧透露，最近日本機票的跌幅顯著，若以團友的收費為例，國泰航空前往北海道僅約3,000元，即相等於去年暑期的半價。「國泰8月出發去北海道機票3,000蚊，係未見過嘅價錢。」

冀日本外海數百公里爆發地震 盡早結束流言

網上近日流傳日本地震延期至9月5日。袁振寧表示，地震源自於地殼板塊釋放壓力，由於不希望出現人命傷亡，因此寧願日本外海數百公里爆發地震，盡早結束流言。

人命傷亡唔希望發生，所以如果幾百公里外地震，早啲發生件事，等大家唔使再擔心。好過不斷延長流言嘅效應。 縱橫遊常務董事袁振寧

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