北環線皇崗支線提前2至4年與主線同通車　政府：發揮敢於破局決心

【港鐵／北環線／皇崗口岸】政府與港鐵今日（8日）簽訂北環線的第一部份項目協議。政府目標北環線主線及支線共同在2034年或之前同步開通，即支線原先估計的時間表提早二至四年落成。



為了項目可如期落成，政府表示果斷作出3大突破推進項目，包括將主線及支線合併成單一項目、在路政署設立專責小組處理審批以加快程序、引入內地鐵路建造相關標準以提升效率等。



北環線項目的策略價值重大。政府發揮敢於破局的決心，果斷作出了三大突破，為項目提速提效。 政府發言人

行政長官會同行政會議2025年7月8日批准北環線項目第一部分的財務安排。圖示運輸及物流局副秘書長黃珮玟（左四）、路政署署長邱國鼎（右三）與香港鐵路有限公司項目及工程拓展總監鄧輝豪（右四）在簽訂第一部分項目協議後合照。（政府新聞稿圖片）

政府︰北環線是支撐香港未來發展的重點運輸基建

運輸及物流局今日表示，北環線是支撐香港未來發展的重點運輸基建，其中主線將成為北部都會區多個新發展區的公共運輸骨幹，配合沿線發展新增人口的運輸需求，提供高效可靠的鐵路服務。

北環線支線則是跨境分支連通港深地鐵網絡，由深圳透過港深跨界軌道基礎設施建設專班攜手推進，接入新皇崗口岸提供「一地兩檢」通關模式，助香港更好融入國家發展。

北環線支線將會直接聯通深港兩地，直達皇崗口岸站。圖為新皇崗口岸的概念圖。（Aedas圖片）

政府為加快推展北環線項目，早前與港鐵簽訂古洞站項目協議時，已同時要求港鐵預留相關預算，為北環線主線詳細規劃及設計和部分前期工程。現時相關工作已大致完成，前期工程亦已開展。

政府3大突破北環線 主線及支線合併成單一項目

政府表示，由於北環線項目的策略價值重大，發揮敢於破局的決心，果斷作出3大突破推進項目。首先以全盤規劃、分段推展的策略推進北環線項目，將北環線支線連同主線合併作為一個項目進行規劃，實現協同效益並節省成本。

項目再分成兩部份推展以加快進度。現階段簽訂的第一部份項目協議，可立即推動項目進展，並同步進行北環線支線的詳細規劃及設計和法定程序。

北環線主線包括牛潭尾站。（港鐵網站圖片）

引入內地鐵路建造相關標準以提升效率

第二，政府秉持不斷創新的精神，推行多項降低成本和加快建造的策略，並會成熟一項推一項，包括因應項目的跨境元素善用內地方式和能力建造，並在路政署設立專責小組處理審批，精簡項目整體流程和加快程序。

第三，按照以結果為目標的思維，政府通過引入內地鐵路建造相關標準、做法和資源提升建造效率，將北環線支線的規劃大幅提前，目標是與主線在2034年或之前同步開通，即較北環線支線原先估計的時間表提早約兩年。