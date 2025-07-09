警司涉酒吧非禮女同袍　聚會上手放女方大腿　邊掃胸邊稱會照顧她

男警司陳建愉被告向新調職至警署的女同事作出非禮等行為，案件今(9日)在粉嶺法院開審。女事主X稱，她調職至被告的警署不久，被告邀她到酒吧參加被告慶祝被告升職的聚會，她指被告飲酒後將手放在她大腿，幾乎摸到其陰部，X即夾實大腿，並用手擋住才避過被摸，惟她當晚見同場其他女同袍被摸，她們均沒發聲，令X思考：「係咪常態嚟嘅呢？」故她亦沒出聲。她指被告繼續喝酒後，除把手放在其大腿，後來又掃其胸，並稱他們都是剛被調到同一警區，被告稱會照顧X及若X有困難可告知他。



被告陳建愉（42歲，警司）被控於2024年5月14日與5月15日之間，在旺角太平道3號1樓La La Bar非禮女子X；於2024年8月某日，在青衣青衣鄉事會路13號青衣警署4樓襲擊X；於同年8月與9月期間某一日，在青衣警署15樓襲擊X；於2024年11月7日，在青衣警署2樓廁所外襲擊X。

被告陳建愉。(朱棨新攝)

女事主X今透過視像系統作供，指她指被告在2024年5月初調職到她任職的警署，被告有份撰寫其「轉正」的報告。X表示，她與被告談不上朋友，止於上司下屬關係，工作關係良好。除了與同事一大伙吃飯，二人從未單獨約會。

X夾實大腿才避過被摸

X續指，被告約她在5月14日到涉案酒吧飲酒，她曾表明不好飲酒，最終在被告堅持下答應出席。X憶述，當晚有6、7人在場，她與被告坐在梳化，同場有同事及X不認識的人等，X在席間得知原來該聚會是慶祝被告升職。被告飲了數杯威士忌調酒後，將手放在X的大腿上，前後來回地摸，之後更用手指攝入她大腿內側，接近陰部位置。X握拳擋住私處前，夾實大腿，才沒被侵犯。

一邊掃胸一邊稱會照顧她

X供稱，被告除了猜枚和取飲料外，右手一直放在她大腿上，持續逾1小時。及後，被告表示他與X同是剛到新警區工作，一邊掃X的胸部2至3下，一邊說他會照顧X，有困難可以告訴他。

當下覺得被告很變態

X供稱，她當下覺得被告很變態，但不敢出聲，加上她見到被告有摸其他女同事的手或大腿，她們卻沒出言制止，令X思考：「係咪常態嚟嘅呢？」，並自我質疑是否自己的接受程度比較低和保守。

X認為，被告當晚的行為超越同事應有的身體接觸，令她感到很震驚，因為被告平日工作時比較斯文。

繼續無故摸或篤X臉頰

在酒吧事件後約一周，X指被告經常趁二人單獨等𨋢期間，無故用手摸、篤或掃她的臉頰，摸她時會露出笑臉，她撥開被告的手或說「唔好搞啦」，被告才停手。X指被告令她很反感。

差遺買咖啡又不付款

此外，被告又幾乎每天差遣X買咖啡，不會理會X是否有公事要忙，被告亦從未付錢。X憶述在6月時，她因事忙沒有買咖啡，被告下午走入X的辦公室斥她忘恩負義，並在白板寫上「一世咖啡」 四字。X說她當時忍不住情緒爆發，自言每天工作到夜深，連飯也沒時間吃，問：「係咪我係咪XX就好恰，點解要咁樣恰我？」被告見狀稱他只是說笑，自行離開。

案件編號：FLCC 308/2025