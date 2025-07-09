深井浪翠園無契殘樓拍賣275萬成交　買家：無需按揭　打算作投資

深井浪翠園一伙中層兩房單位，因業主失蹤20多年並長期拖欠管理費，遭法院頒令強制拍賣。該「無契樓」今日下午（9日）在忠誠拍賣行進行拍賣，開價167萬元，最終以275萬元被一位男買家投得，比底價高65%。



投得該物業的男買家稱，打算將單位用作投資用途，認為275萬仍較同類型單位的市價便宜，屬他「心目中的價錢」。他又稱，自己未有打算做銀行按揭，故認為物業無契對他而言非大問題。



拍賣會今午（9日）在忠誠拍賣行舉行。（董素琛攝）

至少6名買家曾舉手叫價 3位買家曾多次叫價

拍賣會今午（9日）在忠誠拍賣行舉行。該行職員要求有意拍賣該浪翠園單位的買家，先簽署聲明書。聲明書上提及，「賣方不提供任何有關上述物業之樓契，買方可能因此不獲承造按揭、另日後物業轉售亦可能有業權爭議及困難」等內容。

該單位開始拍賣後，第一位出價者便開出200萬競投。拍賣進行期間，有最少6位買家曾舉手叫價，其中3位買家更多次叫價。該單位最終以275萬被一位男性買家投得。

經過多年空置，單位內部已經嚴重失修。（資料圖片/忠誠拍賣提供）

經過多年空置，單位內部已經嚴重失修。（資料圖片/忠誠拍賣提供）

經過多年空置，單位內部已經嚴重失修。（資料圖片/忠誠拍賣提供）

經過多年空置，單位內部已經嚴重失修。（資料圖片/忠誠拍賣提供）

投得單位男買家：成交價屬心目中價錢 希望裝修完個價值都係抵嘅

該名投得單位的男買家表示，打算將單位用作投資用途。他認為275萬元仍較同類型單位的市價便宜，形容此價格仍屬他「心目中的價錢」。從拍賣行圖片可見，該單位內部日久失修，他說會另花費作裝修用途，預計裝修費用不會達到100萬元之高，「希望裝修完個價值都係抵嘅。」

不怕申按揭難 無需繳付原業主拖欠管理費

無契物業會衍生眾多問題，其中之一便是按揭申請。銀行不一定會為無契物業批核按揭，即使申請獲批，貸款額也或會減少。該名買家表示，未有打算做銀行按揭，故認為無契對他而言非大問題。他續指，已向拍賣行了解，原業主拖欠的管理費不會由他負責。

深井浪翠園。（洪琦琦攝）

有關單位為浪翠園第4期第12座中層A室，實用面積約450平方呎，採兩房間隔。此單位因欠繳管理費長達20多年，遭管理公司向法院申請強制拍賣以抵欠款。該物業的原業主早在20多年前便人間蒸發，物業亦因此變成無契樓。