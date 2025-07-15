跨部門首套反恐漫畫今起派發中小學　辨網絡真假資訊　學批判思考

跨部門反恐專責組聯同一國兩制研究中心編撰及發行的首套反恐漫畫書及教學套裝《社區守護盾：青少年篇》，今日（15日）起陸續派發予全港超過900間中小學校。反恐專責組指，套裝通過生動有趣的漫畫故事，讓教師及學生了解激進化的潛在風險和應對方法，同時提升公眾的反恐應急準備，希望透過教材讓教師及青少年認識極端思想所帶來的威脅，教導他們分辨網絡上的真假資訊，學會批判思考，亦鼓勵學校透過課堂不同的活動推廣反恐應急意識，攜手共創「安全社區」。



跨部門反恐專責組聯同一國兩制研究中心編撰及發行的首套反恐漫畫書及教學套裝《社區守護盾：青少年篇》，今日（15日）起陸續派發予全港超過900間中小學校。

跨部門反恐專責組聯同一國兩制研究中心編撰及發行的首套反恐漫畫書及教學套裝《社區守護盾：青少年篇》，今日（15日）起陸續派發予全港超過900間中小學校。

《社區守護盾：青少年篇》透過漫畫角色及故事，涵蓋3大重點：

1. 認識激進化：

描繪受激進化影響的人士，他們的早期成因及特徵，教導學生分辨可疑人及可疑物。

2. 應變與求助方法：

指導學生當遇到恐怖襲擊時應採取的應變方法，包括「閃、避、求」及「應急三識」，學會救人自救。

3. 及早發現，攜手預防激進化：

角色會透過理性分析，深入拆解激進化的過程，當中包括個人因素，社會因素等等，以及鼓勵大家主動留意身體的同學及朋友，當察覺有激進化的徵兆，及早施以援手，避免極端思想繼續惡化。

跨部門反恐專責組聯同一國兩制研究中心編撰及發行的首套反恐漫畫書及教學套裝《社區守護盾：青少年篇》，今日（15日）起陸續派發予全港超過900間中小學校。

全港中小學今日起陸續收到教學套裝，當中附有漫畫書、反恐資訊單張，以及USB記憶棒，內存有「提防激進化教材使用指引」及教學簡報，教師可按學生能力和程度靈活施教。

反恐專責組指，近年全球恐怖主義活動形勢複雜多變，由不同極端思想所造成的青少年激進化問題受到廣泛關注。反恐專責組自成立以來，推出多個以反恐為主題的公眾教育項目，包括「閃、避、求」、「提防有『炸』」及「見疑即報」，提升公眾的反恐意識及應變能力。

希望藉《社區守護盾：青少年篇》提高青少年對激進化風險的認知

反恐專責組指，今次首度透過漫畫故事，配以由警察心理服務課的臨床心理學家，以及香港城市大學社會及行為科學系教授黃成榮撰寫的専家文章，目的是希望提高青少年對激進化風險的認知，並讓教師們認識正確的應對方法。

教導青少年分辨網絡上的真假資訊、學會批判思考

反恐漫畫書及教學套裝同時提升公眾的反恐應急準備，希望透過教材讓教師及青少年認識極端思想所帶來的威脅，教導他們分辨網絡上的真假資訊，學會批判思考，亦鼓勵學校透過課堂不同的活動推廣反恐應急意識，攜手共創「安全社區」。