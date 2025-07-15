DSE放榜｜麥當勞搞打氣派對　有考生感壓力上升：不過都塵埃落定

DSE中學文憑試明日（16日）放榜。香港麥當勞於今日（15日）至下周日（20日）一連六日於大圍圍方中庭舉辦DSE考生打氣派對，將有逾100位麥當勞應屆DSE員工參與。有今日參與的應屆考表示，心情都忐忑不安，不過認同一切「塵埃落定」，無論什麼結果都開放接受。



麥當勞一連六日於大圍圍方中庭舉辦DSE考生打氣派對。（陳穎欣攝）

應屆考生Felix和Albert今日有參加活動，他們表示，心情都忐忑不安，不過認同一切「塵埃落定」，無論什麼結果都開放接受。對於未來，Felix希望可升大學；Albert則認為升大學並非唯一的出路，「麥當勞真係一個很好的出路。」

應屆考生Albert(左）和Felix(右）都不排斥以麥當勞作為未來出路選擇。（陳穎欣攝）

另一應屆考生文倩表示，心情有些緊張、焦慮，她現在已獲院校有條件取錄讀高級文憑課程，她視作後備方案，「讀唔到書，都有可能做全職，根據餐廳職級架構做管理層。」

新晉樂隊Rover擔任DSE中學文應試應援團團長，到場為考生支援打氣。（陳穎欣攝）

學友社於今年3月DSE備試期間進行的《文憑試考生壓力調查2025》結果顯示，應屆DSE考生壓力較去年上升，當中超過8成考生在備試期間感到身心疲累，而「往後出路」是考生最主要的壓力來源。

學友社執行總監梁國成出席活動，分享放榜減壓方法以及職涯規劃建議，鼓勵考生「大家抱住正向的心情，迎接更廣，你一定會闖出一片天。」

學友社執行總監梁國成出席活動為考生打氣。（陳穎欣攝）

香港麥當勞超過1.6萬名員工中，約有8,000位為24歲或以下。行政總裁黎韋詩表示 ,公司一直貫徹「機會盡在麥當勞」的人才理念，十分重視人才培育和發展，致力為應届DSE考生們提供另類出路。

DSE畢業生加入麥當勞成為見習經理（Manager Trainee），可享彈性五天工作周，月薪由17,500元起，香港麥當勞於2023年開辦《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》課程，全額資助餐廳總經理工作間進修。