書展｜六折賣日本畫冊雜誌吸引年輕者　資歷深參展商冀消費力反彈

第35屆書展今日（16日）開鑼，場內除了有售賣教科書外，亦有不同作家的書籍任君選擇。有主打畫冊及雜誌的參展商表示，今年市民的消費慾望比上年高，再加上書攤推出大幅折扣，在首日午間時段便吸引逾百人購買，他期望今屆書展能夠成功回本。



有參展33年的書商認為，今年市民消費慾望趨向保守，以購買一兩本書為主。他坦言去年生意額跌至「標準範圍的低點」，甚至低於疫情期間，期望今年生意會有所回升。



主打畫冊及雜誌的書商日本IPS（香港）有限公司，舖內商品大減折扣，最低都有6折優惠，吸引了不少年輕人駐足購買。（馮藹怡攝）

主打畫冊及雜誌的書商日本IPS（香港）有限公司，舖內商品大減折扣，最低都有6折優惠，吸引了不少年輕人駐足購買。（馮藹怡攝）

一間主打畫冊及雜誌的書商日本IPS（香港）有限公司，舖內商品大減折扣，最低都有6折優惠，吸引了不少年輕人駐足購買。（馮藹怡攝）

主打畫冊及雜誌的書商日本IPS（香港）有限公司，舖內商品大減折扣，最低都有6折優惠，吸引了不少年輕人駐足購買。（馮藹怡攝）

日本畫冊雜誌最低6折 吸引年輕書迷搶購

今日書展首日，不少市民以拖篋載書，滿載而歸。在琳瑯滿目的書本中，主打畫冊及雜誌的書商日本IPS（香港）有限公司，提供大幅折扣，最低有6折優惠，吸引了不少年輕人駐足購買。

員工胡先生表示，首日人流都算不錯，中午時段都有逾百人購買雜誌及畫冊。他又說，預計全日人流將持續增加，尤其晚間下班時段或迎來另一波高峰。

胡先生就表示明顯見到消費欲有提升，比上年更加願意消費。

被問到今年市民的消費慾望時，胡先生就表示明顯見到有提升，顧客比上年更加願意消費。他續指，雖然目前難以預測整體生意額，但估計會好過上年，對於回本持樂觀態度。

參展33年的「一代匯集」，午間時段亦有不少市民駐足購買。（馮藹怡攝）

參展33年的「一代匯集」，午間時段亦有不少市民駐足購買。（馮藹怡攝）

33年參展書商疫後銷情未復 調整折扣策略買3本享75折

售賣日本漫畫為主、有33年參展經驗的「一代匯集」，午間時段亦有不少市民駐足購買。負責人譚先生表示，或因今日撞正放榜，上午人流就較少，但中午後逐漸回升。

然而，譚先生就覺得今年市民消費意欲趨向保守，以購買一兩本書為主。儘管如此，他仍對未來六日的銷情充滿期待，並表示已調整折扣策略，例如單本享8折、3本享75折等優惠，同時增加心靈勵志書籍，以迎合市場需求。

譚先生表示已調整折扣策略，例如單本享8折、3本享75折等優惠。（馮藹怡攝）

譚先生坦言去年生意額跌至「標準範圍的低點」，期望今年生意額能有所回升，至少超過去年的百萬水平。

被問到今年期望的生意額，譚先生表示，去年生意額跌至「標準範圍的低點」，甚至低於疫情期間，因此期望今年生意額能有所回升，至少超過去年的百萬水平。