韋帕風球︱香港天文台料西登將「當風啲」　最快今晚掛一號風球

香港天文台今早（18日）表示，按照現時預測，熱帶風暴韋帕會在今晚至明日（19日）初時進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今早在電台節目中表示，受韋帕外圍下沉氣流影響，本港今明兩日風力微弱，及持續高溫，但有機會出現雷雨。他又指預測韋帕來港時會「西登」，從本港西面登陸，「會比較當風」。



菲律賓以東的熱帶低氣壓7月18日凌晨2時增強為熱帶風暴並命名為韋帕WIPHA，集結在香港之東南偏東約1,260公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。（天文台圖片）

沈志泰指熱帶風暴韋帕現時仍在菲律賓以東，稍後會大致移入呂宋海峽，再進入南海北部，屬典型熱帶風暴情況，發展時外圍有下沉氣流影響，本港今明兩日會持續炎熱，但高溫亦有可能導致雷雨出現。

至於風球信號，他表示市民要留意韋帕增強後，外圍雨帶及相關強風區會影響本港，天文台考慮周六日間發出一號戒備信號，周日便要視乎韋帕情況，及本港風力變化，韋帕與珠江口距離等因素而決定是否發出更高級別信號。

天文台預測，本港今日（7月18日）大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴。日間短暫時間有陽光及酷熱，最高氣溫約33度。（李家傑攝）

沈志泰指，韋帕現時仍是熱帶風暴，在呂宋有機會受地形影響，但進入南海北部便會增強，預測本港周六至下周一有狂風暴雨。他解釋指，呂宋本身多高山，地勢亦較高，當風暴中心經過呂宋時，會受其地形影響，具體影響要視乎與呂宋陸地的距離，如橫過呂宋，短期發展不快；經過呂宋進入南海時，因南海海水溫度仍高，風力便可能增強，因為熱帶風暴一般在海上會發展得更好。

沈志泰表示，預測韋帕會朝西北偏西方向移動，其後接近廣東沿海西部一帶，並會在本港西部登陛，即「西登」。韋帕「西登」最接近本港時，本港風向為偏東風，或東南風，「會當風啲」。此外，本港數日來的高溫是受高空反氣旋影響，未來數天便會受韋帕外圍下沉氣流影響，今明兩日一般風勢較微弱，但高溫有機會觸發雷雨。

他又指，本港今明兩日初時風力較微，但會持續炎熱，海面有機會有湧浪，呼籲已計劃參與海上活動的市民要留意海面有潛藏危險，明日本港風勢亦會漸增。