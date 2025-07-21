韋帕10球風球風力不及蘇拉？天文台形容「不遑多讓」　多區錄颶風

颱風韋帕襲港，天文台昨日（20日）繼前年蘇拉後再度發出10號風球。天文台高級科學主任李淑明今（21日）接受電台訪問表示，雖然韋帕非超強颱風、強度不及前年蘇拉，但兩者外圍風力相若，韋帕風力也「不遑多讓」，多區包括橫瀾島等錄得颶風，其他普遍地區亦錄得烈風程度，可見不單是本港南部受影響。



李淑明表示，韋帕的外圍雨帶覆蓋範圍大，即使已經遠離本港，但仍影廣東沿岸，預計本港未來一至兩日仍有驟雨，本周後期會逐漸好轉。



颱風韋帕襲港，天文台繼前年蘇拉後再發出十號颶風信號。（鄭子峰攝）

李淑明在港台節目表示，韋帕已由颱風減弱成強烈熱帶風暴，並向西移橫過雷州半島，移向北部灣。不過，本港仍受其外圍雨帶影響，間中有驟雨及有狂風雷暴，雨勢有時頗大。

颱風韋帕襲港期間，她形容本港大風大雨，多區包括青洲、橫瀾島及長洲等錄得颶風，其他普遍地區亦錄得烈風程度，可見不單是本港南部受影響。雨量方面，大部份地區錄得逾70毫米雨量，新界部份地區及黃大仙更嚴重，錄得超過140毫米雨量。

颱風韋帕襲港，天文台繼前年蘇拉後再發出十號颶風信號。（鄭子峰攝）

她表示，雖然韋帕並非超強颱風、熱帶氣旋強度不及前年蘇拉，但兩者外圍風力相若，韋帕的風力「不遑多讓」。她表示仍要視乎風力結構，包括環流、強風區及外圍雨帶等。她又說韋帕的外圍雨帶覆蓋範圍大，即使已經遠離本港，但仍影廣東沿岸。

她形容，今次韋帕的路徑符合天文台預期，中午時分在本港以南50公里略過，與預測吻合。至於未來的天氣變化，她說未來一至兩日仍有驟雨，本周後期會逐漸好轉。