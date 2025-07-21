滙豐環球非華裔分析師投訴差別待遇後被裁　認為涉種族歧視求賠償

滙豐環球服務（香港）一名非華裔分析師，覺新經理對他涉差別待遇，如不通知他開會等，認為屬種族歧視，向公司投訴後，公司認為只是個別員工行為不當。惟他在該投訴結果發出後兩天被裁員。分析師認為公司的行動是報復，認為事件涉種族歧視，上周五（18日）入稟區域法院，引《種族歧視條例》控告滙豐並要求賠償。



申索人為Robert Ngugi Tomkinson，答辯人為HSBC Global Services (Hong Kong) Limited。

申索人為Robert Ngugi Tomkinson入稟區域法院索償。(黃浩謙攝)

申請人稱其工作表現一向良好

申索人在入稟狀透露他是一名黑人，2019年11月25日至2025年5月12日期間在滙豐任業務分析師，該職位階級為GCB 4。他任職期間表現專業，每年都獲良好或優異評級，其中一年更獲得「最佳表現」的評價。

公司認為不涉種族歧視

申索人稱在2024年9月起，他覺得被新任命經理持續對他有差別對待，認為遭受種族歧視，遂向公司的人力資源及上級投訴，最終投訴被裁定部份成立，但公司認為事件僅因個別員工行為不當，例如沒有透露業績等，不涉及種族歧視。由於內部調查的結果未符合，申索人的績效改善計劃（PIP）亦被取消。2025年2月13日，即上述投訴結果發出的2天後，申索人被裁員。

同級職員中的唯一黑人

申請人認為公司有意報復，因為被裁的人員中只有他是長期員工，其他與其職位或職級相同的員工，皆可以留任，而他亦是同級職員中唯一黑人，認為未受到同樣待遇，例如他曾被拒參加會議，獎金被削減，及被提前裁員等。其年度獎金亦被削減35%，原因為績效評級「偏離軌道」，技術總監其後有就該評級提出異議。申索人認為，這些安排令工作環境充滿壓力和敵意，令其在行業內的聲譽受損，受到精神壓力及造成經濟損失。

申請調職被拒其他人卻獲批

申索人曾追問確實的裁員準則，公司指他被裁是因為他轉換團隊。申索人稱，他曾表示有興趣調職其他職位，但無理被拒，其他與他同級的同事申請卻獲批，令他進一步懷疑公司差別對待及種族歧視。

未有足夠時間諮詢裁員方案的豁免聲明

入稟狀中提及，裁員方案中包含了對反歧視條例下的豁免聲明，但公司只給他3天的時間考慮，令他無法獲得法律諮詢。申索人認為他是在脅迫或不當壓力下，才作出放棄索賠的權利，質疑相關聲明的有效性。

案件編號：DCEO4/2025