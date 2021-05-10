菲籍女被稱呼「賓妹」　KOL撰文抱不平　遭香港足球會禁踏足會所

撰文： 陳淑霞 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-10 11:00

坐擁跑馬地貴價地段、獲港府象徵式租金借地的香港足球會，近日捲入涉歧視爭議。升學顧問陳思銘兩個月前於網上撰文，透露早前與友人前往上址時，同行的一名菲律賓籍女友人遭保安不禮貌呼喝：「任何賓妹唔可以為會員或賓客Perform Duty（服務）。」陳當時慨嘆友人被視為「二等公民」。 據了解，有會員日前接獲足球會信件，要求會員備悉陳思銘已被禁止踏入球會會所範圍，違者將採取行動。有大律師認為，難單憑稱謂定奪，但同意事件有歧視表徵，「但唔代表一定有歧視成分」，認為事主應向平機會求助。 香港足球會指，陳思銘本身並非會員，不會向外間披露其運作細節。平機會稱不評論個別個案，假如當事人懷疑基於其種族受到歧視，可作出查詢或投訴。民政事務局則指，根據私人遊樂場地契約政策，承租人的會籍政策不可帶有歧視成分，但局方「對網上未經查證留言不作評論。」

陳思銘的朋友昨（29日）接獲足球會的信件，直言陳已被禁止踏入球會，若在球會範圍內發現其蹤跡，將會採取行動。（資料圖片／羅國輝攝）

政府目前按「私人遊樂場地契約」將27幅土地租予私人體育會，根據合約條款，相關私人體育會可享免地價或象徵式地價，不過屢遭外間批評利益傾斜私人會所。政府早前已劃一將大部份地契到期日訂為2026或27年，屆時當局將會收取市值三分之一的地價，每次續租15年，另需達到指定條件，包括向合資格團體開放指定時數，以達致「體育普及化」。

其中佔地29,537平方米、位於跑馬地體育路3號的香港足球會，亦是其中之一，其象徵式地價為1,000元。

香港足球會位於跑馬地體育路3號的香港足球會，根據現時私人遊樂場地契約條款，其象徵式地價為1,000元。(資料圖片)

香港足球會於1986年成立，現擁約3500名會員。(資料圖片)

《香港01》獲悉，有香港足球會會員日前遭遇不快經歷。該會員月前攜同數名訪客進入會所，其中一位為菲律賓籍女友人，惟甫進入門外，一名高級保安突然以廣東話高聲呼喝示意：「我哋個會雖然俾僱傭入場，但任何賓妹唔可以為會員或賓客Perform Duty（服務）」。

陳思銘撰文批保安貶低朋友為「二等公民」

該女友人聞言深感難堪，遂選擇離開及先行回家。事隔數月，當時其中一名同行友人、資深升學顧問陳思銘( Samuel Chan)，於個人FB專頁撰文替該女子抱打不平，帖文內容提及事件始末，又指事後曾再與該保安碰個正著，當時該保安對待另一名與外籍人士同行的菲籍女士態度明顯有變，眉開眼笑之餘，更殷勤為他們按電梯。

陳思銘在文中反問，為何港人與菲律賓籍女士同行，對方便會被認為是外傭，他質疑保安的態度涉及種族歧視，貶低朋友為「二第公民」。有網民留言指曾有類似經歷，亦有人慨嘆社會標籤化嚴重，「其實香港人不嬲都stereotype，賓就一定係姐姐，南亞就係窮人，鬼就係有錢中產，但事實並唔係咁。」

足球會發信禁會員再帶陳思銘入會所

《香港01》取得一封以香港足球會名義致函會員的郵件複本，信中表明經理事會(General Committee) 商議後，決定今後禁止陳思銘於任何時間進入會所，如發現有會員以訪客方式帶同其進入，將會採取行動。不過，信中並無註明拒予其內進原因。據了解，有關風波亦於華人會員之間廣為熱議。

香港足球會理事會主席是Nick Hunsworth，他本身是孖士打律師行的高級顧問，涉獵領域包括銀行和商業訴訟。(香港足球會2019/20年報截圖)

《香港01》取得一封以香港足球會名義致函會員的郵件複本，信中表明經理事會(General Committee) 商議後，決定今後禁止陳思銘於任何時間進入會所，不過，信中並無註明拒予其內進原因。

翻查香港足球會官網，其使命宣言列明，「對改善體育運動、以至整個社區，均承諾無分性別，種族或國籍，並適用於會員和非會員。」至於其會員手冊則指，所有會員及其客人皆受守則所約束，倘有不當行為(Misconduct)，包括令香港足球會品格、聲譽及會員利益受損，總經理或職員可將事件轉交紀律常設小組委員會處理，會員亦可能會面臨紀律處分程序。

會員手冊禁會員、訪客「讉責員工」

會員手冊又列明，所有私人會所俱樂部對會員及訪客行為有指定規範，香港足球會亦不例外，當中提到無論出於何種原因，「會員及訪客均不得譴責員工」，亦不得於社交平台發布會損害俱樂部名聲的內容，管理層有權禁止該人繼續使用設施。

Our commitment to the betterment of sport extends to the general community, regardless of gender, race or nationality, and our support is available to both members and non­-members.(我們對促進體育運動、以至整個社區，均承諾無分性別，種族或國籍，並適用於會員和非會員。) 香港足球會

升學顧問陳思銘兩個月前於網上撰文，為菲籍友人抱不平，豈料遭香港足球會禁踏足會所。(資料圖片)

陳思銘回覆《香港01》查詢時指，「對香港足球會的決定略為失望，但無意追究，因為自己對入呢個會興趣不大，球會唔尊重我唔緊要，但希望唔好影響我朋友，更不要歧視菲律賓人士。」

會員：球會「惱羞成怒」

有不願透露身份的香港足球會會員則透露，對「禁入令」聞所未聞，認為足球會被指控種族歧視，遂惱羞成怒，但限制言論自由，做法不甚合理。該會員又指，會所本身並無訪客種類限制，「咩國籍、年齡同性別都可以入得。」

但他指會所內有不成文規條，其中菲律賓傭工是「特別存在」，不可在內為僱主提供服務，因多年前有英籍高層曾娶菲傭為妻，為實踐「人皆平等」觀念，遂嚴禁其他菲傭身處會所時仍需工作，相關潛規則一直承襲至今。

不過，他直言執行上已明顯變得僵化，「本身係良好意願，但之後逐漸演變成歧視」，其菲傭年前隨行照顧兒子，會所餐廳侍應叮囑其「不可工作」，菲傭當時不懂反應，只能連聲道歉；他又有親威曾帶同工人進入更衣室，惟值勤的員工則揚言，「工人唔入得，除非你當佢係朋友啦」，其親戚聞言後感到被冒犯，「我當佢哋係朋友，係你哋唔當佢係朋友咋」。

港府近日向全港外傭發出強檢令，日前亦表示正研究要求外傭接種疫苗，作為續約條件，(資料圖片)

民政事務局於2006年提交草案，建議立法禁止種族歧視，2009年正式生效，平機會網頁顯示，根據《種族歧視條例》，任何人因他人或其近親種族給予該人較差待遇，屬直接歧視；另亦設「種族騷擾」類別，使用令某種族群體感受冒犯或無禮對待的稱呼，或基於其種族而使用貶低或冒犯口吻，或會構成歧視。此外，「使人受害的歧視」亦包括其中，如某人因另一人或第三者曾就種族歧視提出投訴、作出法律行動或擔任證人等，因而給予該人較則差待遇。

被問到稱呼少數族裔為「阿差」、「賓妹」會否犯法，時任民政事務局常任秘書長林鄭月娥當時曾表示，如基於某一人的種族而作出口頭上或書面上的冒犯、侮辱及威嚇，都可能違法，最終需視乎當事人感受及情況而定。

大律師：有歧視表徵 但不一定有歧視

大律師陸偉雄表示，難單憑稱謂定奪，亦需視乎場合、稱呼原因、次數及當事人是否介意等因素決定，「呢件事有構成歧視嘅表徵，但唔代表一定有歧視成分」，他認為當事人應向平機會作出投訴，由機構協助調查。

不過，他認為，事主友人於網上發表評論，倘帶有主觀色彩，「咁就蝕章少少，因為唔能夠太早蓋棺定論。」

平機會回覆時指，不會評論個別個案， 假如當事人懷疑基於其種族而受到歧視，可以與平機會聯絡，作出查詢或投訴。(資料圖片)

翻查立法會資料顯示，民政事務局曾透露，考慮私人遊樂場地契約續期與否，準則之一包括承租人的會員政策是否不帶歧視性質。記者向民政事務局查詢今次事件時，當局表示根據私人遊樂場地契約政策，承租人所採取的會籍政策不可帶有歧視成分，會評估承租人對推動體育發展的貢獻，以決定是否為承租人續約。

發言人又指，據了解，相關會員並沒有向香港足球會提出投訴或疑問，「對網上未經查證的留言不作評論。」

平機會回覆查詢時則指，一般不會評論個別個案， 假如當事人懷疑基於其殘疾、性別、婚姻狀況、懷孕、餵哺母乳、家庭崗位或種族等原因而受到歧視，可以與平機會聯絡，作出查詢或投訴。

香港足球會：不會向外間披露運作細節

《香港01》曾向香港足球會作出查詢，香港足球會會員事務部回覆指，陳思銘本身並非會員，香港足球會亦不會向外間披露其運作細節。

香港足球會於1986年成立，現擁約3500名會員，會員可帶同訪客享用足球場、游泳池、網球場、高爾夫球練習場及餐廳等多個會所設施，不過要入會需達既定門檻，其中企業會籍認購價為330萬元，可轉讓買賣；個人會員入會費則是50萬元，但會籍不可轉售；另設有運動貢獻的會籍級別，入會門檻則相對較低，數萬元即可。所有會籍均要繳交月費。會員不乏社會上流人士，自由黨、中西區區議會(山頂選區)議員楊哲安及太太楊張新悅，以及Esprit前執行董事兼財務總裁周福安，另藝人方力申亦是會員之一。