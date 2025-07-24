國際漫畫展明起展出16本新晉港漫作品　黃玉郎冀未來靠AI推動港漫

「國際漫畫家大會」時隔12年再次在港舉辦，主題為「全球漫畫新浪潮：與新世代的共鳴」，共150名世界各地漫畫人共聚探討漫畫未來發展。而「國際漫畫展」將展出16本新晉港漫，文化傳訊創辦人黃玉郎冀與會者交流香港漫畫如何創新，又指人工智能(AI)技術，令漫畫不受語言限制，有助消除國界。



第二十屆國際漫畫家大會時隔12年再在港舉行，主題為「全球漫畫新浪潮：與新世代的共鳴」。（吳焜曜攝）

「第20屆國際漫畫家大會」相隔12年後再次在香港舉辦，今日（24日）在灣仔會議展覽中心揭幕。大會主題為「全球漫畫新浪潮：與新世代的共鳴」，吸引全球超過10個國家及地區、共150名漫畫家、出版人和創作人，探討漫畫藝術如何與數碼時代接軌，並促進跨文化、跨媒體的創作對話。大會亦探討在人工智能迅速發展下，漫畫文化推廣與發展如何融入當代年輕人的價值觀和興趣，以更好地連結新一代漫畫讀者，並在市場行銷及內容創作方面在全球突破。

由明日（25日）起至下周二（29日）舉辦的「香港動漫電玩節」，將在場內舉行「國際漫畫展」，展出來自12個國家及地區、逾400件原創作品，當中16本由本港新晉漫畫家創作，供公眾欣賞。

黃玉郎：透過AI與「手機一代」產生共鳴

文化傳訊創辦人、國際漫畫家大會香港委員會代表黃玉郎表示，透過人工智能技術(AI)，可以與「手機一代」產生共鳴。他形容，今日的漫畫不只是「畫圖」，更是文化交流和跨界創作，以AI、元宇宙、互動媒體等新形式展示。

文化傳訊創辦人黃玉郎致辭指，AI令漫畫不受語言限制，國界可以消除。（吳焜曜攝）

AI翻譯漫畫成本遠低於傳統 有助打破語言限制

黃玉郎指，由於有AI技術的出現，能夠協助翻譯漫畫的外語版本，而且以AI翻譯漫畫的成本較以前低，目前運作AI翻譯一頁漫畫的成本只需數元，遠低於傳統的百元水平，有助推動漫畫無國界，不受年齡和地域規限，更不受語言限制。

他又認為，香港漫畫已發展70多年，擁有深厚的創作根底，「我都做咗60幾年喇」，而現時亦有不少新晉漫畫家出現，明日開始會展示共16本新一代香港漫畫人創作的漫畫。

黃玉郎冀與會者交流香港漫畫如何創新、貼近年輕人。他認為方法很簡單，「其實好簡單，手機囉，我見到啲細路仔7歲已經攞住手機」，漫畫要以手機作為媒介，就能貼近年輕人。

第二十屆國際漫畫家大會與會嘉賓來自香港、內地、澳門、台灣、日本、韓國、馬來西亞、西班牙、義大利、印尼及法國等11個地區的150名業界代表。（吳焜曜攝）

與會嘉賓來自內地、澳門、台灣、日本、韓國、法國、西班牙、義大利、馬來西亞和印尼，黃玉郎表示：「漫畫不僅是藝術的表現，更是文化的傳承。自由透過合作和創新，我們才能在全球市場中佔有一席之地。」