勞工處多元文化招聘會供2300職缺　有菲裔工程師呻不懂粵語難搵工

勞工處今(24日)明兩日在旺角麥花臣場館舉行共創多元文化工作間招聘會,共有約50間機構參加,合共提供超過2,300個職位空缺。會場內有不少非華裔人士來找求職機會,有部份非華裔人士指,現時就業非常困難,加上他們多數不懂廣東話,出現語言障礙,導致不少僱主在招聘時卻步,有菲律賓裔工程師更曾向十多間機構求職,至今零回音,希望可以能透過招聘會找到就業機會或了解更多。



提供逾2千個職位 逾9成全職 月薪最高2.2萬

勞工處聯同民建聯少數族裔委員會及平等機會委員會,今(24日)明兩日在旺角麥花臣場館1樓舉行共創多元文化工作間招聘會,由勞工及福利局副局長何啟明及民建聯少數族裔委員會主席鄭泳舜等人為招聘會進行啟動儀式。

招聘會共有約50間機構參加,合共提供超過2,300個職位空缺,每日分別有25間機構於會場設置櫃位,進行即場招聘,提供包括工程員、會計主任及文員等職位。另外,懲教署、消防處、警務處及入境處四大紀律部隊,亦會設置櫃位介紹工作機會及投考資格。

今次招聘會中,逾9成為全職空缺,大部份月薪介乎1.2萬元至2.2萬元。另外,約9成職位空缺學歷要求為中七或以下,近6成6職位空缺,不需要有相關工作經驗。

勞工及福利局副局長何啟明等人向參展僱主了解詳情。(張智浩攝)

勞工及福利局副局長何啟明指,政府會為少數族裔繼續提供就業支持措施,以改善本港少數族裔人士的就業前景。(張智浩攝)

何啟明:少數族裔貢獻重要 將續推就業支援措施

勞工及福利局副局長何啟明致辭時強調,少數族裔人士對香港社會、勞動力、經濟和文化多樣性有着重大貢獻,政府一直致力於營造包容性環境,促進少數族裔融入社會。

他指,政府會為少數族裔繼續提供就業支持措施,例如勞工處的「多元種族就業計畫」等,並會舉辦大型招聘會和地區活動等舉措,以改善本港少數族裔人士的就業前景。

民建聯少數族裔委員會主席鄭泳舜希望,能藉今次招聘會幫助包括少數族裔等求職人士。(張智浩攝)

民建聯少數族裔委員會主席鄭泳舜則指,委員會連續第四年與勞工處及平機會合作舉辦招聘會。他希望能藉今次招聘會幫助求職人士,包括少數族裔人士的找到就業機會。

Robert指,過去數星期已經寄出了十多份履歷,但暫時未有回音,今日希望能找到更多關於建築工程的就業機會。(張智浩攝)

菲裔工程師不懂廣東話 求職屢吃閉門羮 投逾10份履歷零回音

本身是菲律賓人的Robert,13年前來到香港,他在菲律賓考獲有關工程的學位資格,正尋求工程設計師職缺。他認為,少數族裔人士在香港求職感到「very difficult」(非常困難),即使擁有相關學位,但因為不懂廣東話的語言隔膜,曾被多間機構拒絕其求職,「They are looking for the Cantonese speaker.」(他們大多只希望招聘能說廣東話的人。)Robert又指,過去數星期已經寄出了十多份履歷,但暫時仍未有回音,今日希望能找到更多關於建築工程的招聘機會。

Sufiyan表示,雖然自己會說廣東話,但身邊有朋友因為溝通能力無法就職。(張智浩攝)

語言障礙成少數族裔職場難題 尼泊爾廚師返港求職屢觸礁

同為少數族裔的Sufiyan在暑假後升讀中六,雖然尚有一年才中學畢業,但也希望多了解有關少數族裔的就業資訊,今日專程由葵涌梨木樹住所前來。他雖會說廣東話,但身邊有同鄉朋友因為不太懂廣東話,與港人溝通有障礙而無法找到工作,「因為語言如果識嘅話,就會容易溝通到,所以語言係第一嘅問題。」Sufiyan指,若明年的文憑試成績未如理想,未能繼續升學,會打算報讀職業訓練局課程或投考警察等紀律部隊。

另一位尼泊爾裔女子Bina移居香港6年,原本任職餐廳廚師,但早前因為私人理由要回家鄉一段時間,所以辭掉工作,至兩個月前回港後,重新求職。本身不會説廣東話的她認為,現時求職「a little bit difficult」(有點困難),又指語言問題是找工作面對的難題之一。她希望將來能重新從事有關餐飲業的工作。