操普通話港大生疑不滿被挑剔　帶菜刀想威嚇教授　准守行為3年

操普通話的港大碩士生，疑不滿遭挑剔，涉帶菜刀返校上課想威嚇教授，同學見狀告知保安報警。該港大生原被控管有攻擊性武器罪，案件今(24日) 在東區裁判法院答辯，控辯雙方同意以簽保守行為形式處理案件。署理主任裁判官張志偉明言案件性質本身嚴重，惟經考慮後決定以簽保守行為形式處理，下令被告以2000元簽保守行為36個月，控罪撤銷。



被告鄧平，21歲，香港大學機械工程系男碩士生，原被控一項管有攻擊性武器罪，指他於2024年10月25日，在西營盤般咸道90號香港大學黃克競樓低層地下02室管有攻擊性武器，即菜刀，意圖將其作非法用途使用。

被告鄧平在東區法院獲准簽保守行為3年。

在校內拿出菜刀放在桌上

案情指，在2024年10月25日，被告進入香港大學黃克競樓低層地下02室，並從背包取出一把菜刀放在桌子上。坐在被告身旁的同學見狀感到擔憂，並將事件告知保安，保安其後報警。

被告警誡下認想威嚇教授

警方到場後以「管有攻擊性武器」拘捕被告。被告警誡承認因為教授挑剔他，故帶刀回校威嚇教授。

案件編號：ESCC2796/2024