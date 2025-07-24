簡樸房｜近六成劏房戶憂租金升　公屋聯會倡提早審查助快上樓

公屋聯會今日（24日）公布《「簡樸房」規管制度立法建議意見調查》結果，發現有近六成劏房住戶期望「簡樸房」的租金不要大幅上升。對於日後假若因立法而導致租金上升，有七成受訪者表示能夠承受租金調整的幅度為少於5%。同時，有近五成的受訪者期望「簡樸房」改善居住環境外，亦有近五成的人期望能縮短公屋輪候時間。



公屋聯會就此建議，政府需密切留意市場租金水平變化，適當時透過過渡性房屋供應作出調配；此外，公屋聯會也建議政府讓入住「簡樸房」一段時間的住戶提早進行入息及資產審查，幫助他們盡快上樓。



公屋聯會今日（24日）公布《「簡樸房」規管制度立法建議意見調查》結果，發現有近六成劏房住戶期望「簡樸房」的租金不要大幅上升。而對於日後假若因立法而導致租金上升，有七成受訪者就表示能夠承受租金調整的幅度為少於5%。（馮藹怡攝）

七成受訪者稱能夠承受租金升幅少於5%

公屋聯會於7月初至中旬，在社交平台及實地探訪劏房住戶中共收回151份調查問卷。調查結果發現，有近六成受訪者就期望「簡樸房」立法後租金不要大幅上升；而對於日後假若因立法而導致租金上升，有七成受訪者就表示能夠承受的租金調整幅度為少於5%。

公屋聯會常務委員、大埔區議員胡綽謙表示，即使有七成二受訪者表示有聽過「簡樸房」規管法例，但他們仍對租金感到不安。他直言「每個人對於未發生嘅嘢會有不安感」，劏房住戶不知業主改裝「簡樸房」後是否會大幅升租，或者業主會否決定還原單位不再出租，這些不確定因素令他們對未來擔心不已。

社會福利、房屋及發展規劃委員會副主席胡綽謙（左1）表示，即使有七成二受訪者表示有聽過「簡樸房」規管法例，但他們仍對租金感到不安。（馮藹怡攝）

公屋聯會促放寬過渡屋「丙類」限額

公屋聯會主席、荃灣區議員文裕明建議政府應密切監察市場租金變化，並逐步調整政策。他提到，政府早前在過渡性房屋計劃中將新增「丙類」租戶類別，以安置受影響的劏房居民。他支持此措施，但建議放寬丙類租戶的入住限額，讓營運機構能更具彈性地安排租務。他進一步解釋，若更多劏房居民選擇入住過渡性房屋，簡樸房的需求便會減少，業主為吸引租客或會降低租金，從而有助協調「簡樸房」租金水平。

荃灣區議會議員、港九新界公共屋邨居民商戶團體聯會主席文裕明（左2）建議，政府應密切監察市場租金變化，並逐步調整政策。（馮藹怡攝）

此外，調查又發現，除了有近五成的受訪者期望「簡樸房」改善居住環境外，同樣亦有近五成的人期望能縮短公屋輪候時間。公屋聯會指出，雖然「簡樸房」較劏房環境改善，但與簡約公屋仍有差距。隨著公屋供應增加及部分過渡性房屋項目完結，他們建議政府參考「簡約公屋」做法，讓入住合資格「簡樸房」住戶提早接受入息及資產審查，並考慮為非長者一人戶加分，以縮短輪候公屋的時間。此做法不僅可鼓勵劏房住戶盡早轉住居住環境稍佳的「簡樸房」，亦有助加快市場對「簡樸房」的登記及認證工作，進一步提升整體的居住素質。

隨著公屋供應增加及部分過渡性房屋項目完結，公屋聯會建議政府參考「簡約公屋」做法，讓入住合資格「簡樸房」住戶提早接受入息及資產審查，並考慮為非長者一人戶加分，以縮短輪候公屋的時間。（馮藹怡攝）

公屋聯會總幹事招國偉也提到，在探訪過程中留意到不少劏房對於「簡樸房」的單位設置未有太多認識，建議政府可設「樣板房」，提供合規的「簡樸房」標準，讓劏房住戶及業主將來能夠掌握法例要求。