周日晚北上回港潮福田口岸人多　消息稱入境客過關最長僅須15分鐘

剛過去的周六（26日）經陸路口岸北上港人較前一個周六多19%，導致翌日（27日）回港高峰，熱門陸路關口福田口岸（落馬洲支線）塞爆，有市民稱用了半小時始能通過關口返回香港。然而，消息稱，查閱周日晚回港高峰時間數據及閉路電視片段、即當晚9時半至10時15分，入境旅客只須8至15分鐘便能過關。



根據當局月初回覆立法會議員查詢時回覆稱，港人周末北上已成常態，內地與香港人民的雙向奔赴亦是未來趨勢，因此當局需要作好準備，提升口岸部門的應對能力及口岸通關便利化水平，以應對不斷上升的通關需求。



有讀者向《香港01》提供圖片，顯示福田口岸入境香港的關口大堂，晚上迫滿排隊的市民。

有讀者向《香港01》提供圖片，顯示福田口岸入境香港的關口大堂，晚上迫滿排隊的市民。

周日晚是回港高峰，有市民當日指福田口岸（落馬洲支線）入境香港的關口大堂，晚上迫滿市民，又指南下時經內地關口僅花了五分鐘，但在香港關口卻用了半個小時。

然而，消息稱，查閱周日晚回港高峰時間數據及閉路電視片段、即當晚9時半至10時15分，入境旅客只須8至15分鐘便能過關。

近40萬港人上周六北上

根據入境處數據，昨日經陸路、水路等口岸北上的港人達396,956人次，較上星期多約6.5萬人次。最多人經羅湖口岸出境，有123,123萬人次。其次為落馬洲口岸，有101,508人次。至於經各個口岸來港的內地訪客，188,944人次，較對上一個星期六的149,670人次，按周升幅為26%。則昨日北上南下逆差達約20.8萬人次，較上星期的18.2萬升14%。

保安局月初回覆稱口岸部門會強化合作機制

據本月初保安局回覆立法會議員陳仲尼提問稱，港人周末北上已成常態，而內地與香港人民的雙向奔赴亦是未來趨勢，因此需要作好準備，提升口岸部門的應對能力及口岸通關便利化水平，以應對不斷上升的通關需求。保安局指，口岸部門會強化合作機制，時刻監察各管制站的實時情況，與內地口岸部門透過已建立的口岸熱線及即時通報機制保持緊密聯繫，確保口岸運作暢通。