日本海嘯｜14個潮汐站水位均較預測高　赤鱲角東相差0.14米屬最多

俄羅斯遠東地區堪察加半島（Kamchatka）今日（30日）發生8.8級地震，日本沿岸多地發布海嘯警報。香港天文台亦發出報告，預計海嘯將於今午約5時到達香港，並會每5至60分鐘再次出現，會比正常潮水高度高出約0.1米或以下。天文台助理台長（天氣預測及警告服務）鄭元中表示，目前日本氣象廳錄得1.3米高的海嘯，由於海嘯途經台灣、菲律賓等島嶼，預計逐漸減弱，對本港影響非常小。



今午5時15分，全港14個潮汐站的實際水位均比預測高。其中，位於本港西面的赤鱲角（東）潮汐站，其預測潮汐及實際水位相差0.14米，是所有潮汐站之中最多。



海嘯侵襲日本東太平洋沿海，日本北海道上空的直播畫面。（NHK）

天文台助理台長（天氣預測及警告服務）鄭元中表示，俄羅斯與香港相距5000公里，預計地震對本港不會有太大影響。海嘯方面，目前日本氣象廳錄得1.3米高的海嘯，由於海嘯途經台灣、菲律賓等島嶼，預計會逐漸減弱，於今午5時抵達香港時，會比正常潮水高度高出約0.1米（即10厘米）或以下，影響非常小。鄭表示，天文台會持續監察地震及海嘯變化，與全球不同地區互通消息，並呼籲港人外遊時注意安全。

今午5時15分，全港14個潮汐站的實際水位均比預測高。（天文台網頁）

今午5時15分，全港14個潮汐站的實際水位均比預測高。其中，位於本港西面的赤鱲角（東）潮汐站，其預測潮汐及實際水位相差0.14米，是所有潮汐站之中最多，由預測的1.26米上升至實際錄得1.4米。

此外，位於本港西北面的尖鼻咀潮汐站亦錄得0.12米的差距，僅次於赤鱲角（東）潮汐站，由預測的1.43米上升至實際錄得1.55米，亦是全港錄得最高水位的潮汐站。位於本港北面內陸的大埔滘潮汐站，預測及實際水位差距最少，只有0.01米。

位於本港西面的赤鱲角（東）潮汐站，其預測潮汐及實際水位相差0.14米，是全港14個潮汐站之中最多，由預測的1.26米上升至實際錄得1.4米。（天文台網頁）

翻查資料，潮汐預測均是由天文台利用調和法分析各地點潮汐數據後得到，出現的時間及高度只適用於平均氣象情況，故當實際氣象情況與平均情況有距離的時候，潮汐觀測與預測之間可能出現分別。

天文台在網頁指，在一個潮汐周期內，通常漲潮和退潮會首先在橫瀾島出現，而尖鼻咀則比較遲。潮差方面，以尖鼻咀最大，橫瀾島最小。