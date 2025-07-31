高才子女須居港兩年才享本地生學費資助　張欣宇：篩除短期投機者

香港教育局今日（31日）宣布修訂「本地生」定義，明確持受養人簽證的學生須居港兩年，方可享有本地生學費資助。立法會議員張欣宇表示，新修訂可保障在港就讀學生公平入學，既能篩除短期投機者，又可投放教育資源於願意留港的人才家庭。



香港教育局今日（31日）宣布修訂「本地生」定義，明確持受養人簽證的學生須滿足兩年居港年期要求，方可享有本地生學費資助。(資料圖片)

今年香港文憑試 (DSE) 以外地課程自修生身份報考的人數是2021年的13倍。（考評局圖片）

立法會議員張欣宇所屬的政黨香港新方向歡迎政庲府修訂，指自「考試移民」操作手法首遭曝光以來，已收到數以千計來自家長、學生、校長等群體反映對該現象的焦慮。最新數據亦顯示，通過該漏洞報讀香港高等院校的人數呈倍數增長的趨勢，今年香港文憑試 (DSE) 以外地課程自修生身份報考的人數是2021年的13倍，增加至2,538人，其佔總報考人數比例創2012年以來新高。

香港新方向認為，政府現階段採取措施，對本地學生權益及香港教育未來負責任，也能為香港本地中小學注入新鮮血液，緩解因適齡學童人口下降而帶來的收生壓力。

立法會議員張欣宇。（鄭宇霞攝）

張欣宇：必要修正 實現人才留港

立法會議員張欣宇認為教育局增設居港年限要求是「必要修正」，認為此舉既可篩除短期投機者，又能將教育資源向真正扎根香港的人才家庭傾斜，實現「人才留港」的政策初衷，更能同時配合政府近年來擴大非本地生名額，發展高等教育產業的政策目標。張欣宇亦認同設立過渡期，可最大程度平衡不同訴求，體現政策的人性化考量。