七旬司機駕車哼歌撞老婦未即停　官斥不容沉醉自我娛樂　判囚7月

七旬的士司機，清晨在旺角撞到一名正橫過馬路的76歲老婦，17秒後才完全停車，老婦頭部及腿部受傷。的士司機早前承認一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。案件今午（4日）於區域法院判刑，法官郭偉健判刑前重看被告的車cam片段，發現意外發生的一刻，有被告哼出的音樂聲。郭官判刑時指，雖然被告只分神2秒，但意外完全可以避免，法庭不允許司機沉醉於哼歌及自我娛樂，考慮被告認罪及年長等因素後，判他入獄7個月。



被告黃榮雀（74歲）被控一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，指他於2023年11月8日，在九龍旺角界限街與西洋菜北街交界附近，在道路上危險駕駛一輛汽車，即一輛的士，而引致謝素娟身體受嚴重傷害。

被告黃雀榮在區域法院承認危駕撞傷老婦。

法官郭偉健判刑前要求再看車cam片，發現被告意外一刻時疑在哼音樂。

被告黃榮雀（黑衣）轉灣撞到老婦後17秒才完全停車。（陳永武攝）

官指被告分心哼歌及自我娛樂

法官郭偉健判刑前要求再看被告的車cam片段，片中所見，意外發生一刻，似是被告有哼出音樂的聲音。郭官判刑時指出，任何駕駛者在撞到人時都會立即停車，但被告沒有完全刹車，反映他因為分心於哼歌及自我娛樂，完全不知道撞到人。郭官認為，雖然司機分神只有2秒，但完全可以避免，法庭不允許司機沉醉於哼歌，故監禁是唯一合適的選擇，考慮到被告認罪及年長等因素後，遂判被告入獄7個月、取消駕駛資格5年，以及須自費參加駕駛改進課程。

撞到事主後17秒才完全停車

案情指，2023年11月8日凌晨5時52分左右，被告駕駛的士沿界限街行駛，事主當時在界限街附近橫過馬路。被告駕駛的士右轉時，車頭撞到女事主，並在意外發生後17秒才完全停車。

被告稱反應不來猶豫了一會

辯方早前已呈交書面求情指，被告看到擋風玻璃上有黑影，看似是人，但事出突然，被告反應不來，猶豫了一會兒才停車。被告駕駛的士約40年，紀錄良好，案發時沒有超速，轉彎時曾減速，被告現已退休，承諾不再駕車。

案件編號：DCCC 899/2024