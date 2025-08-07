港島半山缺遛狗空間　民調：九成居民撐堅巷花園改建人寵共融公園

近年本港提倡人寵共融理念，民建聯於今年上半年透過問卷調查中西區339名居民，發現近九成支持改建堅巷花園為人寵共融公園。民建聯指，康文署正計劃在堅巷花園增設人寵共融設施，一直和署方密切溝通，現時正透過區議會做公眾諮詢，料今年內有進展。



調查亦顯示，近六成（198位）受訪者認爲需要增建狗糞收集箱或狗厠所。民建聯中西區區議員施永泰建議改良現有狗廁所設計，包括將沙池改為不鏽鋼漏水地面、安裝沖水喉管、在狗廁加入柱形元素等。



陳學鋒指，現時中西區大部分寵物公園選址海濱、山頂、中環等，遠離民居，令寵主遛寵不便。（何夏怡攝）

堅巷花園改建為人寵共融公園 料今年內有進展

現時中西區總共提供14個寵物共享公園、5個寵物公園，惟不涵蓋半山區域。民建聯於今年1月至6月，透過問卷調查半山堅巷花園附近的339位居民，今日（7日）公布調查結果，指有300位受訪者支持改建部份堅巷花園為人寵共融公園，佔比近九成。

民建聯中西區區議員楊學明指，已向康文署反映調查結果，署方亦已計劃在該公園增設人寵共融設施。他補充道，一直和署方密切溝通，現時正透過區議會做公眾諮詢，料今年內有進展。

就改建堅巷花園為人寵共融公園，楊學明表示，現時正透過區議會做公眾諮詢，料今年內有進展。（何夏怡攝）

民建聯港島西立法會議員陳學鋒指，大部分寵物公園選址海濱、山頂、中環等，遠離民居，令寵主遛寵不便，希望透過改建堅巷花園，讓寵主有場地遛狗，減少狗隻在行人路上隨處便溺的狀況，逐步實現人寵共融。

民建聯倡改良狗廁為不鏽鋼地面

調查亦諮詢居民希望堅巷花園增設哪些寵物設施。有198位受訪者認為，需增建狗糞收集箱或狗廁所。施永泰表示，過去半年收到有關寵物便溺黑點的投訴，多集中在半山，包括狗廁所數量不足、部分設施設計位置隱蔽、清理困難，令狗主難以使用。

施永泰建議改良現有狗廁所設計，包括將沙池改為不鏽鋼漏水地面、安裝沖水喉管、在狗廁加入柱形元素等。（何夏怡攝）

他提出改良狗廁的建議，包括將沙池改為不鏽鋼漏水地面；安裝沖水喉管，減少異味；增加狗糞收集桶；在新型狗廁加入柱形元素，減少狗廁高度與行人路高度差，以更符合狗隻習性。

民建聯還提出其他促進人寵共融的建議。包括規管「代放狗」人士，要求其隨身攜帶拾便工具；將寵物便溺黑點洗街頻率提升到每日清洗；增設輔助警示牌或 CCTV 監控設備；加強宣揚文明養寵等。