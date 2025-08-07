醫生馬俊麒認酒後駕駛　稱已待酒氣消散才開車　罰5千及停牌半年

醫生馬俊麒涉嫌在上環酒後駕駛，未能通過「吹波仔」測試而被控，案件今(7日)在東區法院再提訊，馬承認酒後駕駛，並認當日晚餐時曾喝酒，他已等待數小時待酒氣消散才駕車，惟讀數仍然超標1微克。署理主任裁判官張志偉指被告所犯程度屬第一級，且無意外發生，判他罰款5千元，停牌6個月，及須自費上駕駛改進課程。



呼氣測試比法庭標準高1微克

被告馬俊麒，醫生，被控一項在呼氣中的酒精濃度超過訂明限度下駕駛汽車罪，指他於2024年11月30日，在上環干諾道西28號，駕駛一輛私家車時，其呼氣中的酒精比例是100毫升呼氣中有23微克酒精，超過100毫升呼氣中有22微克酒精的言明限度。

感後悔並會面對後果

辯方求情指，被告是醫生，當日晚餐時曾飲了兩杯酒，其後已等待數小時讓酒精消退。被告深感後悔，會面對後果，並承諾不再重犯。

案件編號：ESCC99/2025