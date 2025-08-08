大比數贊成設的士司機年齡上限背後　老年勞動之困誰解？｜01投票

荃灣如心酒店奪命車禍，再次引來社會對高齡的士司機身體情況的關注，社會有聲音要求為包括的士司機在內的商用車司機設強制退休年齡。《香港01》周四開始的網上問卷調查至今午（8日）的24小時內有90%投票人士贊成設強制退休年齡，當中選擇以70歲劃線的佔最多。



「這是香港老人悲哀，為何7、80歲老人家不能退休？當司機、執垃圾是興趣？是因為冇錢，因為香港沒有退休金制度，一般人強積金不多，根本不足夠退休維生。」問卷調查期間，有市民有這樣反映，誠如有社福界人士向《香港01》直言，不能將高齡司機問題之錯指向逼於無奈老來仍為口奔馳的長者，缺乏一套完善退休保障制度，長者愈是長壽，就過得愈是煎熬，處理高齡司機問題的背後，政府更要有為處理老年勞動者群體的困難。



90%投票人士贊成設強制退休年齡 48%指70歲劃線

《香港01》周四起展開網上問卷投票，就應否設立商用車司機強制退休年齡，了解市民意見，截至今午12時有1795人投票。就應否設立商用車司機強制退休年齡，90%人投下贊成票，7%不贊成，無意見則佔3%。

至於另一條問題「如贊成商用車司機設強制退休年齡，歲數界線為何？」。獲最多票數為70歲，比率為48%；其次是65歲，佔29%。

新民黨立法會議員何敬康。（資料圖片／王海圖攝）

早前建議訂立強制退休年齡的新民黨立法會議員何敬康指，調查結果反映現時是合適時間去討論這個問題，但如是否一刀切不准70歲以上司機駕車仍需討論，大原則是要確保司機身體可以承受長時間提供點對點駕駛服務。

新民黨何敬康倡司機驗身要考核反應時間、體力等

何敬康又認為，司機驗身的內容亦要增加，例如反應時間、體力等。他強調設限並非代表不准任何人駕駛，明白不少年長司機身體情況仍不錯，但始終人命悠關。

車都要驗喇，人點解會唔使驗呢? 新民黨立法會議員何敬康

民建聯立法會議員陳學鋒。（資料圖片／黃浩謙攝）

民建聯立法會議員陳學鋒認為，投票結果反映市民對的士司機能否駕馭車輛的關心，指長者隨著年紀增加，身體機能退化，駕車或有危險，設下強制退休年齡為社會接受。

不過他認為亦要面對市場上司機不足的問題，又指香港人70歲絕大部分都仍很健康，若司機能通過「一年一檢」，包括反應等測試項目，有信心他們仍有能力繼續駕駛。

我哋都唔想見到一個咁嘅社會，去到80歲都要揸架車喺到搵食，老實講都唔係一件好事。 民建聯立法會議員陳學鋒

市民形容老人家不能退休是香港悲哀

「這是香港老人悲哀，為何7、80歲老人家不能退休？當司機、執垃圾是興趣？是因為冇錢，因為香港沒有退休金制度，一般人強積金不多，根本不足夠退休維生。」問卷調查期間，有市民有這樣反映。

社福界促政府有為解決老年勞動者困難：現時愈長壽或就愈煎熬

有社福界人士亦向《香港01》直言，不能將高齡司機問題之錯指向逼於無奈老來仍為口奔馳的長者，缺乏一套完善退休保障制度，長者愈是長壽，就過得愈是煎熬，處理高齡司機問題的背後，政府更要有為處理老年勞動者群體的困難。

工聯會黃國：政府不應以自由市場為藉口不作干預

工聯會理事長、立法會議員黃國在《香港01》訪問也直言，退休保障與高齡司機意外有密切關係，年長市民辛勤多年後應安享晚年，惟現實並非如此。他促請當局優化強積金計劃，譬如強積金設有保證回報。他強調，面對「強資本、弱勞工」的市場現實，政府不應經常以自由市場為藉口不作干預，而是應做好平衡角色。

黃國提出，作為香港退休保障其中一個支柱，強積金供款的上下限都應作出調整，亦指出目前每月10%（僱主和僱員各自5%）的供款不足以築成保障，應為強積金投資作保證回報，同時市民應有額外儲蓄，譬如每月存款額外10%收入等，相信就可以安享晚年。此外，他亦重提政府曾承諾為低收入僱員代供強積金，惟至今仍未落實。