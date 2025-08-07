拆局｜的士奪命車禍揭示深層困境：香港退休保障不足的現實拷問

荃灣如心酒店周二（5日）發生奪命車禍，一名80歲的士司機，在酒店地下入口懷疑自炒剷上行人路，撞死剛經過的一名35歲菲律賓籍男遊客。慘劇令輿論再度關注高齡職業司機體檢機制是否應該收緊，亦有聲音要求設立強制退休年齡。同樣值得關注的是，為何年屆八旬的市民仍要為生活使費擔憂？



工聯會理事長、立法會議員黃國直言，退休保障與這次車禍和類似事件有密切關係，年長市民辛勤多年後應安享晚年，惟現實並非如此。他促請當局優化強積金計劃，譬如強積金設有保證回報。他強調，面對「強資本、弱勞工」的市場現實，政府不應經常以自由市場為藉口不作干預，而是應做好平衡角色。



荃灣如心酒店車禍，事主被撞後倒地。（網上影片截圖）

不少年長的士司機仍需為生活拼搏

荃灣如心酒店事故引起社會關注高齡的士司機狀況問題之餘，亦不禁令人質疑，為何年長市民仍未真正退休，是否本港的退休保障有所不足。就以的士行業為例，的士商會主席黃保強接受《香港01》訪問時坦言，行內不少年長司機都是「為生活」才工作，有單頭的士司機購入的士牌照後，至今仍未斷供；有司機即使已供斷，但為家庭抵押的士牌借貸，至今仍在還債當中。

工聯會理事長黃國表示，年長市民辛勤多年後應安享晚年，惟現實並非如此。(盧翊銘攝/資料圖片)

為低收入僱員代供強積金至今未落實

強制性公積金制度在2000年12月1日起開始實施，是本港退休保障制度的第二支柱，僱主及自僱人士須分別作出以僱員或自僱人士有關入息5%計算的定期強制性供款，而供款金額受法定的最低及最高有關入息水平所限制 ; 就月薪僱員而言，最低及最高有關入息水平分別爲$7,100及$30,000。

黃國認為，供款的上下限都應作出調整，亦指出目前每月10%（僱主和僱員各自5%）的供款不足以築成保障，應為強積金投資作保證回報，同時市民應有額外儲蓄，譬如每月存款額外10%收入等，相信就可以安享晚年。此外，他亦重提政府曾承諾為低收入僱員代供強積金，惟至今仍未落實。

為低收入人士代供強積金會好好多，特別對自顧人士幫助大......政府一年使十幾億，30萬人受惠，成本效益其實好高。 工聯會理事長黃國

黃國指香港是發達經濟體，但勞工福利處第三世界水平。（顏銘輝攝）

黃國慨歎香港勞工福利處第三世界水平

調整強積金計劃或對退休保障有幫助，惟短期內難迅速改善現況。黃國直言，香港屬發達經濟體，惟勞工福利等措施停留在第三世界水平。他敦促政府不要成日將「自由市場」掛在嘴邊，應考慮如何做好退休保障等「保底」措施，在「強資本、弱勞工」的香港應平衡各方利益。

國家主席習近平在香港回歸祖國25周年發表重要講話，提及「當前，香港最大的民心，就是盼望生活變得更好......年紀大了得到的照顧更好一些。」黃國指，中央對特區提出明確要求，議員會盡職為政府提供意見，「應該發聲就發聲」，惟問題始終要在政策實施後才可得以解決。他亦指出，政府在「兜底」的工作可以再做一些，譬如現時最低工資在某程度上「低過攞綜援」，是否應調整，繼而更好解決貧窮問題？