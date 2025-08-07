綠置居2024｜房委會暫收約3.6萬份申請　超額認購13倍

「綠置居2024」申請昨晚（6日）7時截至申請，房委會今日（7日）公布，暫共收到約1.2萬份新申請，另有2.4萬份「居屋2024」有效的綠表申請，無需就「綠置居2024」重新遞交申請，即總共有約3.6份申請。以推售2,576個新綠置居單位計算，今期綠置居的超額申請倍數約為13倍，與「居屋2024」相若，房委會認為反映綠表申請者對資助出售單位的需求持續殷切。



▼8月6日 綠置居2024截止申請▼



綠置居2024在8月6日晚上7時截止申請，有合資格市民趕在最後兩三小時到觀塘綠置居銷售小組遞交申請表。（夏家朗攝)

「綠置居2024」推售 2,576個位於九龍灣宏緻苑新綠置居單位、在「綠置居2020／21」和「綠置居2022」首次推售的的重售綠置居單位，以及新一批租者置其屋計劃回收單位。

房委會指，以推售的2,576個宏緻苑單位計算，今期超額認購13倍，與與「居屋2024」相若。對比綠置居以往最高33倍的超額認購倍數，意味着申請者成功購買綠置居單位的機會增加。

綠置居2024在8月6日晚上7時截止申請，同日才獲綠表資格證明書的楊女士，夜晚6時50分跑入綠置居銷售小組「壓線」遞交申請。（夏家朗攝）

綠置居2024在8月6日晚上7時截止申請，同日才獲綠表資格證明書的楊女士夜晚6時50分跑入綠置居銷售小組交申請表，她希望可抽到約300平方呎的單位與兒子居住。（夏家朗攝）

房委會表示，超額申請倍數與供應數量有關，隨着近年資助出售單位供應穩定，超額申請倍數呈現下降趨勢，反映有更大比例的申請者能達成置業心願，居屋的超額認購倍數亦由「居屋2019」最高的62倍大幅下降至「居屋2024」的14倍。

房委會指，上述3.6萬份申請為臨時數字，因尚未計及郵遞申請以及各屋邨辦事處仍在處理的紙本申請。「綠置居2024」預計於今年第三季／第四季進行攪珠，房委會屆時會公布最終的申請數字。

房委會表不，一直致力完善房屋階梯，透過提供不同種類的資助出售單位，回應不同收入家庭的置業願望，鼓勵各個階層的市民按自己的能力上進上流，樂見有眾多綠表申請者，特別是公屋租戶以及持「綠表資格證明書」而正在輪候公屋的申請者，選擇申請綠置居，達致擁有個人資產、在社會向上流動之效。