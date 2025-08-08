流感針資助擬擴至所有慢病者　衞署指正採購疫苗稍後公布接種安排

有報道指，2025/26年度資助計劃擬擴大資助範圍，所有18歲至49歲長期病患將可獲資助，涵蓋糖尿病等指定慢病。衞生署今（8日）回覆查詢指，2025/26年度流感疫苗的採購工作正在進行中，有關接種安排將稍後公布。



有報道指，2025/26年度資助計劃擬擴大資助範圍，所有18歲至49歲長期病患將可獲資助，涵蓋糖尿病等指定慢病。（資料圖片）

現時政府疫苗資助計劃下，所有6個月至未滿18歲、年滿50歲的人士及孕婦可獲資助接種流感疫苗；18至49歲人士則須符合指定條件才可獲資助，包括智障、殘障、綜援標準金額類別為「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」人士，以及領取綜援並有高風險情況如患長期心血管疾病等人士。

據《明報》報道，2025/26年度資助計劃擬擴大資助範圍，所有18歲至49歲長期病患將可獲資助，涵蓋糖尿病等指定慢病。根據計劃最新醫生指引，私家醫生應為18至49歲長期病患接種者評估健康，確定是否患指定長期病患，包括慢性心血管疾病（高血壓而沒有併發症除外）、肺病、肝病或腎病、糖尿病等。

衞生署今（8日）回覆查詢指，當局正進行2025/26年度流感疫苗的採購工作，有關接種安排將稍後公布。