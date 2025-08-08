米奇老鼠暴雨中工作？迪士尼：出發會客途中天氣突變　已提早結束

本港由上周六（2日）起一連四日內，經歷三場「黑雨」（黑色暴雨警告信號）。有日本網民近日在社交平台上載影片，顯示香港迪士尼一名身穿米奇老鼠服裝的演藝人員，在暴雨下仍需戶外工作，引來網民熱議。



香港迪士尼解釋，事發於8月2日，當時正值紅色暴雨警告生效，惟現場天氣尚可，該名演藝人員原打算前往有蓋涼亭與遊客會面，但途中天氣忽然轉差，該名演藝人員於是前往就近的涼亭避雨，會面亦提早結束。



有日本網民於8月2日在社交平台上載影片，指香港迪士尼一名身穿米奇老師服裝的演藝人員，於暴雨下仍在戶外與遊客互動。（X@disney72_love）

有日本網民於8月2日在社交平台上載影片，指香港迪士尼一名身穿米奇老師服裝的職員，於暴雨下仍在戶外與遊客互動。（X@disney72_love）

根據該網民發佈的片段，當時雨勢非常大，一名身穿米奇老鼠服裝的迪士尼職員與兩名工作人員撐傘前行，惟雨傘最終被吹翻。（X@disney72_love）

根據該日本網民發布的影片，當時雨勢非常大，一名身穿米奇老鼠服裝的迪士尼演藝人員由兩名工作人員協助撐傘前行，惟雨傘在風雨下亦被吹翻，引起多人在網上熱議。

香港迪士尼回應指，有關網上影片的情況發生於8月2日早上約9時30分，當日香港天文台已發出紅色暴雨警告信號，惟現場天氣情況尚可。米奇老鼠及同行演藝人員於9時30分準備前往樂園市鎮廣場的有蓋涼亭，與現場正等候米奇老鼠的賓客會面。但步行期間天氣突然轉差，一行工作人員馬上前往就近的有蓋涼亭避雨並與正等候的賓客會面。

於9時40分，同行演藝人員因應現場情況，預計天氣將繼續轉差，故決定提早結束會面時間，與米奇老鼠在安全情況下一同離開。迪士尼指感謝一眾演藝人員謹守崗位，樂園會不時檢視和完善營運安排。

迪士尼重申，一向重視演藝人員和賓客安全，已訂立員工於惡劣天氣下工作的安全守則，亦會配合勞工處的相關工作指引，安排演藝人員在安全的環境和天氣情況許可下工作。