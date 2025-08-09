拼多多順豐分手｜拼多多設官方自提櫃　已恢復部份順豐自提點服務

【拼多多／順豐／自提點／網購】拼多多與順豐香港由6月30日起終止合作，惟拼多多繼續維持零元包郵，令貨物湧至順豐以外的自提點，導致各區多個自提點門外大排長龍。



事隔一個月後再有最新進展，近日有網民發現多區出現拼多多官方自提櫃。此外，順豐香港表示與拼多多已完成合同續簽，將繼續為拼多多提供香港本地集運物流服務。拼多多亦指，目前已經恢復部分順豐自提點的服務，並繼續保持一件包郵。



拼多多與順豐香港由6月30日起終止合作，近日有網民發現多區出現拼多多官方自提櫃。（Bowie Poon／石籬之友 Friends at Shek Lei）

拼多多與順豐香港由6月30日起終止合作，拼多多香港用戶無法再使用順豐近1,200個自提點及自提櫃，惟拼多多繼續維持零元包郵，導致順豐以外的自提點被貨物塞爆，其中將軍澳坑口一個自提點貨物「堆積如山」，部份需要擺放至商場的走廊，有市民指排隊4小時才可成功取件。

事隔一個月後，近日有網民發現多區出現拼多多官方自提櫃，市民在平台下單時可選擇「PDD自提櫃」自取。此外，順豐香港向《香港01》表示，與拼多多已完成合同續簽，將繼續為拼多多提供香港本地集運物流服務。拼多多亦指，目前已經恢復部分順豐自提點的服務，並繼續保持一件包郵。

坑口南豐廣場一間自提點疑被拼多多貨物「塞爆」，貨品放於走廊。（資料圖片／方保僑提供圖片）